Dax aktuell Dax rutscht unter die 16.000-Punkte-Marke – Was für und was gegen ein neues Rekordhoch spricht

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt steht wieder die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten im Fokus. Und damit auch die Frage: Wird der Dax in den kommenden Handelstagen ein neues Rekordhoch erreichen?

Zum Wochenauftakt kann sich der deutsche Leitindex oberhalb der runden Marke behaupten und notiert am Montagnachmittag bei 15.965 Punkten und damit 0,5 Prozent im Minus zum Schlusskurs von Freitag.

Es gibt mehrere Argumente für und gegen ein neues Rekordhoch. Folgende Szenarien sind in den kommenden Handelstagen oder -wochen wahrscheinlich.

Es dürfte nicht einfach werden für den Dax, einen neuen Rekordstand oberhalb von 16.332 Zählern zu erreichen. Sollte er es dennoch im Zuge der KI-Euphorie schaffen, sind als Belohnung weitere fulminante Kurssprünge ohne fundamentale Veränderungen möglich, sogenannte Short Squeezes.

Sollten die Kurse aber ins Rutschen kommen, müssen Anleger davon ausgehen, dass der seit Anfang April geltende Unterstützungsbereich rund um 15.600 Zählern unterschritten wird. Die gute Nachricht: Dieser vermutlich rasante Rutsch dürfte schnell zu Ende gehen, und der Dax wird wohl anschließend seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Dax kommt nicht vom Fleck

Warum der Dax es auf der Oberseite schwer haben dürfte

Die derzeitige Lage am Aktienmarkt ähnelt der vom Sommer 2021. Denn laut den aktuellen Daten des Analysehauses AnimusX haben die Anleger eine ähnlich geringe Cash-Quote. Es ist also wenig Geld vorhanden, um den Dax auf ein neues Rekordhoch zu treiben.

Gleichzeitig haben sie wie vor zwei Jahren viel Geld auf fallende Kurse gesetzt. Die entsprechende Shortquote ist extrem hoch.

Solch eine Konstellation ergab vor zwei Jahren anschließend folgende Entwicklung: Damals versuchte der Dax von Mitte August bis Mitte September vergeblich, die Marke von 16.000 Punkten nachhaltig zu überwinden.

Erst ein Rutsch um 1.200 Zähler Anfang Oktober bereinigte die Situation, und der Dax erreichte anschließend Mitte November mit 16.290 Punkten ein neues Rekordhoch. Solch ein Verlauf wie Mitte 2021 ist das wahrscheinlichste Szenario in den kommenden Wochen, vielleicht sogar ein oder zwei Monaten.

Ein neues Rekordhoch dürfte die Shortseller unter Druck setzen

Es mag vor diesem Hintergrund widersprüchlich klingen, doch Anleger sollten ein neues Rekordhoch in den kommenden Tagen trotzdem nicht ausschließen. Es ist zwar angesichts der niedrigen Cashquote nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber aufgrund der Euphorie rund um die Künstliche Intelligenz möglich. Für das Rekordhoch spricht auch, dass der US-Leitindex S&P 500 mittlerweile die wichtige Marke von 4200 Punkten überwunden hat und jenseits des Atlantiks der Weg für höhere Kurse frei ist.

Sollte der Dax im Zuge dieser Euphorie weiter nach oben klettern, geraten die vielen „Shorties“ unter Zugzwang, ihre Positionen zu schließen. Das erste Indiz für ein neues Rekordhoch, also Kurse oberhalb von 16.332 Zählern, wären Notierungen über 16.144 Punkten. Das wiederum dürfte beim Dax zu schönen „Short Squeezes“ führen.





Denn solche Shortspekulationen funktionieren wie ein Leerverkauf. Dabei wird zuerst der Basiswert verkauft in der Hoffnung, ihn später wieder günstiger zurückkaufen zu können. Wird beim Schließen der Shortposition der Basiswert zurückgekauft, stützt das den Markt.

Was bei einem Kursrutsch zu beachten ist

Die vergangene Handelswoche hat zudem zu einer neuen Erkenntnis geführt, die in dieses Szenario passt. Der Dax rutschte am Mittwoch mit 15.629 Zählern in die seit Anfang April gültige Unterstützungszone.

Allerdings haben nicht Shortseller anschließend wieder für steigende Kurse gesorgt, sondern neue Anleger, die von der laufenden Rally profitieren wollen. Denn die Shortquote ist seitdem weiter gestiegen und hat laut den AnimusX-Daten sogar einen extrem hohen Wert erreicht.

Anders betrachtet: Die noch gültige Unterstützungszone bei rund 15.600 Punkten reicht den Shortspekulanten nicht. Sie wollen offenbar tiefere Kurse sehen, bevor sie ihre Gewinne einstreichen, und sind damit dem Markt eine Stütze.

Deswegen ist die Chance groß, dass der Markt in den kommenden Tagen ein neues Zwei-Monats-Tief erreicht. Die Shortquote ist gleichzeitig so hoch, dass sie den Markt auch nachhaltig stützen dürfte.

Lira fällt auf ein neues Rekordtief

Mit der Ernennung von Mehmet Şimşek zum Finanzminister der Türkei verbinden viele Kommentatoren hochfliegende Hoffnungen, dass sich der Kurs der Währung stabilisiert. Doch davon ist am heutigen Montag wenig zu sehen. Der Dollar steigt im Gegenzug mit 22,26 Lira auf ein neues Rekordhoch. Seit Jahresanfang ist die türkische Währung im Vergleich zum Greenback um 13 Prozent gefallen.

>> Lesen Sie dazu auch: Finanzminister Simsek kündigt Kurswechsel in Finanz- und Wirtschaftspolitik an

Für Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte der Commerzbank, steht fest: „Die jetzige Geldpolitik wird, wenn sie fortgesetzt wird, den Wert der Lira mit zunehmender Rate reduzieren. Und nur eine 180-Grad-Wende kann das verhindern.“

Die Lira-Krise von 2018 hat seiner Ansicht nach eindrücklich gezeigt, dass eine kurzfristige geldpolitische Wende im Zeitpunkt höchster Abwertungsnot kein hinreichendes Signal für eine nachhaltige Wende ist. Damals senkte die Zentralbank den Zins viel zu rasch, nachdem die erste Stabilisierung der Lira-Wechselkurse eingetreten war. „Noch mal wird der Markt den Fehler, zu rasch auf eine nachhaltige Wende zu hoffen, vielleicht nicht begehen“, meint Leuchtmann.

Am heutigen Montag wurden die Mai-Inflationszahlen für die Türkei veröffentlicht. Die Jahresteuerung lag bei 39,6 Prozent nach 43,7 Prozent im April, wie aus Daten des Statistikamts hervorging. Fachleute hatten weitgehend mit diesem Rückgang gerechnet. Auf den Wechelskurs der Lira hatte das wenig Auswirkungen.

Weil die Wechselkurspolitik nicht nachhaltig ist, sondern nur der Verschleierung der unterliegenden Lira-Schwäche im Vorfeld der Wahl diente, ist auch die Inflationsreduzierung nicht nachhaltig, erläuterte Leuchtmann bereits vor der Veröffentlichung. „Überhaupt: Das Vertrauen von Öffentlichkeit und Markt in die offiziellen Inflationszahlen dürfte nach all den per Präsidialdekret verordneten Personalwechseln im Statistikamt gering sein.“

Ölpreise steigen nach der Opec-Sitzung

Die Ankündigung einer deutlichen Förderkürzung durch Saudi-Arabien hat die Ölpreise zu Wochenbeginn angetrieben. Am Montagnachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,48 US-Dollar. Das waren 1,40 Dollar Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 1,30 Dollar auf 73,02 Dollar. In der Nacht waren die Preise zeitweise noch deutlicher gestiegen.

Nach einer turbulenten Opec-Sitzung hatte der Ölriese Saudi-Arabien am Sonntag eine einseitige Kürzung seiner Produktion um eine Million Barrel je Tag zunächst für Juli angekündigt. Das Land führt die gut zwanzig Staaten des Ölkartells Opec plus gemeinsam mit Russland faktisch an. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien und anderen Opec-Staaten könnten die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Förderung im kommenden Jahr etwas anheben.

Blick auf Einzelwerte

Deutsche Telekom: Die Titel erholten sich an der Dax-Spitze um zwei Prozent von ihrem neunprozentigen Kurseinbruch am Freitag. Nachrichten über eine mögliche Konkurrenz durch Amazon in den USA hatten die T-Aktie und die Papiere der US-Mobilfunktochter der Bonner, T-Mobile US, massiv belastet.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.