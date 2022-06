Dax aktuell Dax rutscht weiter ab – Experte: „Anleger erleben eine Neubewertung des Aktienmarktes“

Einen anderen Blick auf die Kursverluste liefert die Anlegerstimmung. Laut den aktuellen Sentimentdaten ist bald eine Gegenbewegung wahrscheinlich.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt beginnt die neue Handelswoche so wie die vorgehende endete: Mit hohen Verlusten. Der Dax rutscht in der ersten Handelsstunde 1,1 Prozent ab und wird bei 13.605 Punkten gehandelt. Vorbörslich wurde der Index schon bei 13.482 Zählern gehandelt.

Von Mittwoch bis Freitag der vergangenen Woche hatte sich die Abwärtsdynamik stets erhöht, das Börsenbarometer schloss an diesen drei Tagen jeweils auf Tagestief. Der Wochenschluss dann ebenfalls auf Wochentief, das bei 13.762 Zählern liegt.

Den Kursrutsch an den US-Börsen in der letzten Handelsstunde hatte den deutschen Leitindex den nachbörslichen Notierungen zufolge noch gut überstanden, doch der Ausverkauf an den asiatischen Börsen am heutigen Montag belasteten die Kurse deutlich.

Für Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partner erleben Anleger „angesichts der immer weiter ansteigenden Zinserwartung gerade eine Neubewertung des Aktienmarktes“. Die steigenden Zinsen drücken unmittelbar auf die Unternehmensgewinne und werden zu einer immer größeren Konkurrenz für Aktien.

