Dax aktuell Dax rutscht zum Auftakt über 100 Punkte ab – Verfallstag verspricht spannenden Handelsverlauf

Der Aufwärtstrend bei Zinsen geht ungebremst weiter. Es ist schwer vorstellbar, dass Aktienkurse und Anleihenrenditen parallel weiter steigen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht am heutigen Freitag der kleine Verfallstag am Terminmarkt im Fokus. Der dürfte doch noch spannend werden. Der Grund: Mittlerweile liegen die vier großen fälligen Dax-Positionen so nah am Kursniveau, dass sie das Potenzial haben, den Markt zu bewegen.

Zum Handelsstart notiert der deutsche Leitindex auch in der Nähe dieser vier Marken, die zwischen 12.300 bis 12.650 Punkten liegen. Der Dax gibt in der ersten Handelsstunde ein Prozent nach und wird bei 12.641 Punkten gehandelt, 125 Zähler weniger. Noch am gestrigen Donnerstag haben freundliche US-Börsen den Dax 0,2 Prozent bei 12.767 Punkten im Plus schließen lassen.

Nach Meinung von Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partner ist es ungewöhnlich, dass der Oktober-Verfallstag für so viel Aufsehen und für so viel Marktbewegung sorgen kann. Normalerweise ist das großen Verfallstagen am Ende eines Quartals vorbehalten, Hexensabbat genannt. Dann laufen noch zusätzliche Terminkontrakte aus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen