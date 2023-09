Gute Wirtschaftsdaten aus China und die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen beflügelten die Aktienkurse. Nur wenige Dax-Titel verloren am Freitag.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag versöhnlich für die Anleger geschlossen. Gestützt von guten Wirtschaftsdaten aus China und dem Nachhall der positiv aufgenommenen EZB-Zinserhöhung vom Vortag lag der Dax zum Wochenabschluss rund 0,6 Prozent im Plus auf 15.893,53 Punkten.

Damit ist auch die optisch wichtige Marke von 16.000 Punkten in der kommenden Woche wieder in Reichweite, ein Niveau, das der deutsche Leitindex zuletzt am 31. August überwunden hatte. Am späten Vormittag war das Börsenbarometer bereits bis auf 15.989 Zähler gestiegen. Ein schwacher Handelstag an der Wall Street bremste den Dax auf seinem Weg nach oben jedoch aus.

Die höchsten Gewinne unter den Standardwerten verbuchten nach Börsenschluss Brenntag, Siemens Healthineers, BASF mit jeweils etwa zwei Prozent Aufschlag. Nur wenige Dax-Titel verlieren leicht.

