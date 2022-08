Dax aktuell Dax scheitert offenbar an der 13.800-Punkte-Marke – Warum die vielen Shortseller einen Crash verhindern dürften

Kann der deutsche Leitindex seine 1400-Punkte-Rally seit Anfang Juli fortsetzen? Der heutige Handelstag könnte auf diese Frage eine Antwort geben.

Düsseldorf Die charttechnisch wichtige Marke von 13.8000 Punkten ist offenbar für den deutschen Leitindex eine Nummer zu groß. Damit bleibt der Dax im Konsolidierungsmodus und schafft es nicht, seine Rally fortzusetzen. Dafür wäre mindestens ein Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke notwendig.

Doch das scheint die Frankfurter Benchmark auch am heutigen Montag nicht zu schaffen. Nachmittags notiert der Leitindex 0,4 Prozent im Minus bei 13.745 Punkten. Das Tageshoch liegt bei 13.858 Zählern. Bereits am vergangenen Freitag stieg das Börsenbarometer zwischenzeitlich auf 13.812 Zähler, rutschte anschließend aber wieder ab und ging mit 13.795 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 0,7 Prozent.

