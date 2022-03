Dax aktuell Dax schließt 0,8 Prozent fester – Bitcoin notiert über 47.000 Dollar

Der deutsche Leitindex bricht aus seiner jüngsten Seitwärtsphase nach oben aus – aber nur kurzzeitig. Für eine Trendwende fehlen neue Nachrichten.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt, Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt startet mit Gewinnen in die neue Woche: Zum Handelsschluss notiert der Dax 0,8 Prozent im Plus bei 14.417 Punkten. In der Spitze lag der Leitindex sogar 2,2 Prozent fester bei 14.628 Punkten, ehe wieder Gewinnmitnahmen einsetzten. Besonders gefragt waren die konjunktursensiblen Chemiekonzernen BASF und Covestro, deren Aktien rund zwei Prozent zulegten.

Vage Hoffnungen auf neue Gespräche zwischen Kiew und Moskau im Ukrainekrieg stützten den Dax. Neue Friedensverhandlungen zwischen den Delegationen beider Länder könnten Angaben des Kremls zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. Die Ukraine hat sich laut lokalen Medien zwischenzeitlich ähnlich geäußert.

Zudem profitierte der Aktienmarkt von den deutlich sinkenden Ölpreisen. Für die Nordseesorte Brent ging es auf hohem Niveau um fast sieben Prozent abwärts. „Die stark nachlassenden Rohölpreisnotierungen nehmen etwas Druck von der Inflationsdynamik“, sagte Andreas Lipkow, Marktexperte von Comdirect.

