Dax aktuell Dax schließt 1,3 Prozent im Plus – aber die Warnsignale nehmen zu

Der deutsche Leitindex ist nach einem vierwöchigen Seitwärtstrend wieder in den Rallymodus gewechselt. Doch wichtige Indikatoren signalisieren ein eher begrenztes Aufwärtspotenzial.

Düsseldorf Der fulminante Jahresauftakt am deutschen Aktienmarkt geht in die zweite Woche: Der Dax klettert Montagnachmittag um weitere 1,3 Prozent auf 14.793 Punkte, ein Plus von 195 Zählern. Bereits in den ersten fünf Handelstagen legte der deutsche Leitindex rund fünf Prozent oder umgerechnet knapp 700 Punkte zu und ging am Freitag mit 14.610 Zählern aus dem Handel.

Der Dax hat laut Charttechnik seinen fast zwei Monate dauernden Seitwärtsmarkt überwunden und strebt nun nach höheren Zielen. Diese Seitwärtsbewegung wurde mit Notierungen oberhalb von 14.675 Punkten beendet, dem bisherigen Verlaufshoch der Rally seit Ende September.

Das neue Verlaufshoch liegt nun bei 14.812 Zählern. Damit hat der Leitindex bereits das erste Anlaufziel vor dem heutigen Börsenstart überwunden, das Verlaufshoch des Börsenmonats Juni mit 14.709 Punkten.

