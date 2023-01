Dax aktuell Dax schließt 1,3 Prozent im Plus

Düsseldorf Der fulminante Jahresauftakt am deutschen Aktienmarkt geht in die zweite Woche: Der Dax klettert Montagnachmittag um weitere 1,3 Prozent auf 14.793 Punkte, ein Plus von 195 Zählern. Bereits in den ersten fünf Handelstagen legte der deutsche Leitindex rund fünf Prozent oder umgerechnet knapp 700 Punkte zu und ging am Freitag mit 14.610 Zählern aus dem Handel.

Der Dax hat laut Charttechnik seinen fast zwei Monate dauernden Seitwärtsmarkt überwunden und strebt nun nach höheren Zielen. Diese Seitwärtsbewegung wurde mit Notierungen oberhalb von 14.675 Punkten beendet, dem bisherigen Verlaufshoch der Rally seit Ende September.

Das neue Verlaufshoch liegt nun bei 14.812 Zählern. Damit hat der Leitindex bereits das erste Anlaufziel vor dem heutigen Börsenstart überwunden, das Verlaufshoch des Börsenmonats Juni mit 14.709 Punkten.

Darüber liegt die gesamte Zone 14.800 bis 15.000 Punkte, eine in den vergangenen Jahren mehrfach wichtige Richtungs- und Orientierungsmarke. Sie bot dem Dax auch Anfang April 2021 bis Ende Februar 2022 Unterstützung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nach dem Bruch dieser Marke im Zuge des russischen Einmarschs in die Ukraine ist daraus laut Charttechnik ein wichtiger Widerstand geworden. Nachhaltige Kurse oberhalb von 15.000 Zählern im ersten Börsenmonat des Jahres wären eine Überraschung.

Dax-Entwicklung: Haben die ersten fünf Handelstage 2023 Signalcharakter?

Für den technischen Analysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel ist der charttechnische Auftakt des Handelsjahres 2023 mehr als geglückt. „Der Dax hat bislang geliefert, nun muss sich zeigen, was 2023 daraus in Summe resultiert.“

Es gibt die alte Tradingweisheit, nach der die ersten fünf Handelstage einen Signalcharakter haben. Getreu dem Motto: Steigt der Dax in der ersten Woche, endet auch das gesamte Börsenjahr positiv. Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, hat sich intensiv mit dieser Weisheit befasst und anhand der Daten seit 1988 festgestellt: In 24 von 35 Jahren zeigte dieses „Jahresanfangsbarometer“ die weitere Kursrichtung der deutschen Standardwerte vom sechsten Handelstag des Jahres bis Ende Dezember tatsächlich richtig an. Das entspricht einer Trefferquote von fast 69 Prozent.

Doch diese Statistik sagt wenig über die kommenden Handelstage oder -wochen aus. Denn trotz des unbeschwerten Jahresauftakts mit deutlichen Kursgewinnen dürfte es für den deutschen Leitindex nicht einfach werden, die Marke von 15.000 Zählern zu überwinden.

Vonseiten der Anlegerstimmung kommt im Gegensatz zu vor einer Woche, als die Indikatoren steigende Kurse signalisierten, keine Unterstützung mehr. Die meisten Indikatoren zeigen eine neutrale Stimmung sowie Positionierung der Anleger. Das bedeutet, dass negative oder positive Nachrichten höheren Einfluss auf den weiteren Kursverlauf bekommen.

Dax: Hohe Investitionsquote belastet

Zur Belastung ist eher die hohe Investitionsquote der Anleger geworden, die laut den Daten des Analysehauses AnimusX einen extrem hohen Wert erreicht hat. In der Vergangenheit war dieser Indikator in sehr vielen Fällen ein Indiz für ein Ende weiterer nennenswerter Kurssteigerungen gewesen. Beispielsweise verhinderte eine ähnliche Quote, dass der Dax es im Börsenjahr 2021 monatelang nicht schaffte, nachhaltig über die Marke von 16.000 Punkten zu klettern. Anleger verfügten einfach über zu wenig Cash für weitere Käufe und damit Kursgewinne.

Auch Mitte November 2022 lag die Investitionsquote auf einem ähnlich hohen Niveau. Danach ging es vier Wochen lang seitwärts, ehe der Dax anschließend mehr als 400 Punkte abrutschte.

Für den AnimusX-Geschäftsführer Stephan Heibel sind insbesondere institutionelle Anleger derzeit sehr hoch investiert. „In den vergangenen 16 Jahren waren Anleger nur sechsmal ähnlich hoch investiert“, erläutert er. „Der Dax verlor in den folgenden sechs Monaten ausnahmslos. Durchschnittlich betrug das Minus nach sechs Monaten 13 Prozent.“

Profianleger sind sorglos

Auch die Sorglosigkeit der Anleger gibt Anlass zur Sorge, ablesbar am Volatilitätsindex VDax. Das ist das sogenannte Angstbarometer der Börse und zeigt die künftigen Kursschwankungen an, die Profis aufgrund ihrer Engagements an der Frankfurter Terminbörse Eurex erwarten. Je höher der VDax notiert, desto höhere Schwankungen erwarten die Terminhändler in den folgenden 30 Tagen.

Der VDax liegt mittlerweile mit einem Wert von 18,4 auf seinem niedrigsten Stand seit Januar 2022 – obwohl sich die wirtschaftlichen und politischen Risiken kaum verändert haben. So niedrig wie aktuell stand er also noch nie seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges. Zur Einordnung: Werte unterhalb 20 signalisieren ruhige Börsenphasen.

Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners kann ein niedriger Volatilitätsindex ein gefährlicher Kontraindikator sein. „Man muss sich fragen, ob wir uns nicht schon einer Phase mit zu wenig Angst und zu viel Gier nähern“, meint er.

Auch der Start der Berichtssaison gibt wenig Anlass, auf deutliche Kurssteigerungen zu setzen. Denn in der Vergangenheit war ein starkes Gewinnwachstum nach Krisenjahren möglich. Doch laut Sven Streibel, Chefanlagestratege der DZ Bank, ist die Lage komplizierter. Denn: „2022 kann zwar als Krisenjahr bezeichnet werden, aber nicht aus Sicht der Unternehmensgewinne“, sagt Streibel.

Dax-Anleger schieben Konjunktursorgen beiseite

Stattdessen sind die Gewinne robust und die Erwartungen für 2023 konstant geblieben. „Diese robusten Gewinnniveaus stellen nun eine bereits hohe Vergleichsbasis für das Wachstum dar, welches daher weniger stark ausfallen könnte“, warnt Streibel.

Dax: Blick auf die Einzelwerte

Mercedes: Die Aktien steigen um 1,3 Prozent. Die Papiere des Autobauers zählen zu den bevorzugten Werten der US-Bank Citigroup in Europa.

Allianz: Die Papiere profitieren von einem Analystenlob und gewinnen 0,9 Prozent. Der Experte Ashik Musaddi von der US-Investmentbank Morgan Stanley erwartet, dass bei dem Versicherungskonzern eine starke Preisgebung und verbesserte Umsatzentwicklungen den Effekt der Inflation und der Bilanzierungsänderungen überlagern werden.

Knorr-Bremse: Als einer der besten Werte im MDax ziehen die Papiere 6,5 Prozent an. Angesichts der Wiederöffnung Chinas empfahl Analyst Gael de-Bray von Deutsche Bank Research auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Kauf der Papiere.

2022 sei der China-Markt eine schwere Belastung gewesen für die Papiere des Bremsenherstellers für Schienen- und Nutzfahrzeuge, der fortan aber ein großer Profiteur der Lockerungen werden sollte. Hinzu komme die starke Nachfrage an den Märkten in den USA und Europa.

Biokrafstoff-Aktien: Die anhaltende Debatte um die Zukunft von Biokraftstoffen belastete derweil die in diesem Sektor tätigen Unternehmen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) möchte die Produktion von Biosprit aus Getreide schnell beenden, wie er der Funke-Mediengruppe sagte. Lebensmittel gehörten nicht in den Tank, sagte Özdemir demnach. Die Anteilsscheine von Cropenergies büßen als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax 2,5 Prozent ein.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.

Erstpublikation: 09.01.2023, 16:06 Uhr.