Dax aktuell Dax schließt 1,6 Prozent im Minus – Ausverkauf bei den Anleihen geht weiter

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend.

Düsseldorf Der Stimmungsumschwung an den Märkten kam rasch. Mit nur einem Tag Abstand wird die Zinserhöhung der US-Notenbank nun komplett anders bewertet. Noch bis Donnerstagmittag mitteleuropäischer Zeit waren die Anleger froh, dass es auf absehbare Zeit keine Zinserhöhung um 75 Basispunkte geben dürfte.

Doch mittlerweile trauen die Investoren der US-Notenbank nicht mehr zu, dass sie gleichzeitig die Inflation bekämpfen und die Wirtschaft vor einem heftigen Absturz bewahren kann. Für Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners steht fest: „Unter den Börsianern gilt als ausgemacht, dass die Fed der Inflationsbekämpfung Vorrang einräumt.“ Das Ergebnis war ein simultaner Ausverkauf am Aktien- und Rentenmarkt am Donnerstag.

Am heutigen Freitag ging dieser Ausverkauf am Aktienmarkt weiter, auch die keinesfalls schlechten Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten die Verluste nur kurzzeitig eingrenzen. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 1,64 Prozent auf 13.674 Punkte.

Am US-Arbeitsmarkt sind im April mehr Stellen aufgebaut worden als gedacht. Im vergangenen Monat entstanden 428.000 neue Jobs, erwartet wurden nur 400.000. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verharrte im April auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent – ein Niveau, das der von der Notenbank Fed angestrebten Vollbeschäftigung entsprechen dürfte.

„Der Job-Motor in den USA läuft und läuft. Seit Anfang 2021 setzt sich damit der kräftige Beschäftigungsaufbau nahtlos fort. Der Arbeitskräftemangel ist trotzdem immer noch groß“, so Ökonom Bastian Hepperle von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Ein Zeichen, dass die US-Wirtschaft so leicht nicht abstürzt.

Auch bei der Inflation gibt es gute Nachrichten: Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen weiter an, lagen aber mit 0,3 Prozent für den Monat etwas unter der Schätzung von 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich stiegen die Verdienste um 5,5 Prozent und damit damit nicht mehr ganz so stark wie im März mit damals 5,6 Prozent.

Die längere Phase der Unsicherheit wurde am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt gleich mit zwei Bewegungsimpulsen aufgelöst. Der eine zu Beginn des Handels führte den Dax auf das Tageshoch von 14.315 Punkten, der folgende ließ den Index auf 13.857 Zähler abrutschen. Eine Handelsspanne von über 450 Punkten ist im Vergleich zu den vorherigen Handelstagen sehr groß.

Mit diesem Rutsch ist der Versuch gescheitert, den Abwärtstrend seit Jahresanfang zu überwinden – trotz vieler guter Gründe, die ein Ende signalisierten. Auch der Ausflug am Mittwoch über die 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend anzeigt, war nur ein kurzes Intermezzo. Für den technischen Analysten Jörg Scherer von HSBC Deutschland war der gestrige Handelstag „eine vertane Chance“.

Nun sollten die Anleger wieder ihren Blick Richtung 13.800 bis 13.500 Punkte richten. Bei 13.566 Zählern liegt das Tief des Börsenmonats April. Sollte diese Marke nicht halten, kommt die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten in den Fokus, darunter liegt schon das Jahrestief von 12.438 Zählern, das Anfang März erreicht wurde.

Turbulenter Renditeanstieg

Auch am Anleihemarkt ging es turbulent zu. Dort stieg am Donnerstag die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf 3,066 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit November 2018. Dieser Trend hat sich am heutigen Freitag fortgesetzt, mittlerweile liegt dieser Wert bei 3,0927 Prozent. Die Anleihekurse fallen, wenn die Renditen steigen.

Die zehnjährige Bundesanleihe erreichte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit 1,055 Prozent den höchsten Stand seit 2014. Noch um 14.30 Uhr hatte der Wert bei 0,917 Prozent gelegen. Ein Anstieg um 14 Prozent am Anleihemarkt innerhalb von vier Stunden ist ein ungewöhnlicher Vorgang und belegt die Ausverkaufsstimmung. Dieser Trend setzte sich am Freitag fort, das neue Mehr-Jahres-Hoch liegt bei 1,143 Prozent.

Bitcoin rutscht weiter ab

Die Neubewertung der US-Zinserhöhung machte sich auch bei anderen Assetklassen bemerkbar. Am Donnerstagabend war der Bitcoin bereits in der Spitze um mehr als zehn Prozent gefallen. Dieser Ausverkauf ging am Freitag weiter. Mittlerweile ist die Kryptowährung auf 36.383 Dollar abgerutscht, ein Minus von rund neun Prozent.

Blick auf Einzelwerte

Rheinmetall: Der Düsseldorfer Konzern ist mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Vorstandschef Armin Papperger sieht den Konzern auf einem guten Weg, seine Jahresziele zu erreichen, die ein Umsatzwachstum vorsehen und eine Rendite von über elf Prozent. Die Aktie verliert dennoch 2,8 Prozent. Das Papier hat sich seit Beginn des Ukrainekriegs mehr als verdoppelt.

ING: Die größte Bank der Niederlande hat zum Jahresauftakt einen Gewinneinbruch ausgewiesen und dabei schlechter abgeschnitten als erwartet. „Die geopolitische Situation hat sich auch auf unsere Finanzergebnisse ausgewirkt, da das erhöhte Risiko unseres Engagements in Russland dazu führte, dass wir zusätzliche Rückstellungen im Großkundengeschäft bildeten“, erklärte der Vorstand. Die Aktie verliert 5,7 Prozent an Wert.

Krones: Der Getränkeabfüllanlagenbauer bleibt nach dem ersten Quartal optimistisch. Aus diesem Grund steigt die Aktie um 4,3 Prozent. Im Gesamtjahr werde das Umsatzwachstum wohl im oberen Bereich der Prognosespanne von fünf bis acht Prozent liegen, wenn der Ukrainekrieg oder längere China-Lockdowns Krones keinen Strich durch die Rechnung machen. Die operative Umsatzrendite soll zwischen acht und neun Prozent liegen; im ersten Quartal waren es 8,8 Prozent.

