Dax aktuell Dax schließt auf höchstem Niveau seit Mitte April – Experte sieht Startschuss für Bärenmarktrally

Das Börsenbarometer hat sich mittlerweile deutlich vom Mai-Tief bei 13.381 Punkten abgesetzt. Schnäppchenjäger und geringere Zinssorgen stützen die Kurse.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngsten Gewinne am Freitag ausgebaut. Der deutsche Leitindex Dax beendete den letzten Tag der Handelswoche 1,6 Prozent höher bei einem Stand von 14.462 Punkten, was gleichzeitig dem Tageshoch entspricht. So hoch hatte der Dax zuletzt am 21. April geschlossen.

Der Handel am Freitag könnte für neue Stabilität sorgen. In den vergangenen zwei Wochen setzten relativ schnell Gewinnmitnahmen ein, als sich der Dax über der Marke von 14.000 Punkten befand. Im Handel am Donnerstag und Freitag ging es stattdessen in langsamen Schritten immer weiter nach oben. Die neue Woche wird zeigen, wie nachhaltig diese Stabilität ist.

Insbesondere Zahlen aus den USA sorgen für gute Stimmung. Denn wie das US-Handelsministerium mitteilte, schmälerte zwar im April die hohe Inflation die persönlichen Einkommen der Amerikaner, die Jahresteuerung (PCE-Kernrate) ohne Nahrungsmittel- und Energiekosten sank aber leicht auf 4,9 Prozent von 5,2 Prozent.