Dax aktuell Dax schließt auf Jahreshoch – Marke von 16.000 Punkten im Blick

Nach einem Handel voller Wendungen schließt der deutsche Leitindex im Plus. Während die Inflationsdaten Hoffnung machen, sorgen andere Konjunkturzahlen für Skepsis.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt bleibt nervös, arbeitet sich aber Schritt für Schritt nach oben. Am Freitag stieg der Leitindex Dax mit der Schlussaktion auf ein neues Jahreshoch von 15.922 Punkten.

Das Frankfurter Börsenbarometer beendete den Handelstag 0,8 Prozent im Plus, auf Wochensicht steht ein Gewinn von 0,3 Prozent. Damit gerät wieder die Marke von 16.000 Punkten in Blick, darüber wartet schon das Rekordhoch von 16.290 Zählern als nächster Anlaufpunkt.

Der Handel am Freitag enthielt mehrere Wendungen: Nach einem positiven Start fiel der Dax bis auf 15.688 Zähler, ehe er ab Mittag wieder nach oben drehte und mit einem Jahreshoch schloss – bereits dem siebten in diesem April. Allerdings wurde die Marke jeweils nur um wenige Zähler nach oben verschoben. Auf Monatssicht steht ein Plus von knapp zwei Prozent – für den traditionell starken Börsenmonat ist das eine unterdurchschnittliche Ausbeute.