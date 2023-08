Institutionelle Investoren haben die Seitwärtsphase der vergangenen Wochen für eine Extra-Rendite genutzt. Doch nun macht sich Angst vor einem Kursrutsch breit.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es erneut um die Marke von 15.700 Punkten, die dem Leitindex seit Anfang August Unterstützung bietet. Der Dax hat diese Marke am Donnerstag nach unten verlassen – und zwar per Tagesschlusskurs.

Der Leitindex schloss 0,76 Prozent tiefer bei 15.677 Punkten und damit in unmittelbarer Nähe seines Tagestiefs. Folglich ist das Risiko weiterer Kursverluste gestiegen.

Den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Fondshaus QC Partners wundert es nicht, dass der aktuell nervöse und schwache Seitwärtsmarkt auf die Stimmung der Anleger drückt. „Per saldo haben Anleger seit dem März-Hoch mit Dax-Aktien kein Geld mehr verdient“, rechnet er vor. „Das schürt Angst und Nervosität zugleich.“

Auch die am Mittwochabend veröffentlichten Daten zur Umfrage der Börse Frankfurt zeigen: Die Bereitschaft, mit Short- und Long-Positionen von der Handelsbandbreite zwischen 15.700 und 16.250 Zählern zu profitieren, hat deutlich abgenommen. Bei der Erhebung werden mittelfristig orientierte Privatanleger und institutionelle Investoren befragt.

