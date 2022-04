Dax aktuell Dax schließt auf Tageshöchststand – Welche Marken Anleger nun beachten sollten

Der Leitindex verarbeitet die Gewinne seiner 2500-Punkte-Rally von Anfang bis Ende März. Auch die technische Lage sieht mittlerweile freundlich aus.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt arbeitet der Leitindex weiter am Versuch einer Bodenbildung. Am Mittwoch hielt sich der Dax während des gesamten Handels in der Gewinnzone. Zum Handelsende standen 14.362 Punkte auf der Kurstafel. Das ist gleichzeitig der Tageshöchststand.

Der Handelsverlauf bestätigt die Einschätzungen des Sentimentexperten Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment. „Positive Entwicklungen oder allein schon das Ausbleiben weiterer Negativmeldungen könnten für steigende Kurse sorgen“, sagte er am gestrigen Dienstag. Auch der Anleihemarkt legte eine Atempause ein.

Michael Hartnett, Chefstratege für globale Aktien bei der Bank of America (BofA), sieht die Lage ähnlich. Der „Bull & Bear“-Index der BofA stehe bei 2,0 Punkten und damit an der Schwelle zu einem Kaufsignal, schrieb der Experte der US-Investmentbank.