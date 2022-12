Dax aktuell Dax schließt beflügelt von US-Jobdaten im Plus – Entspannung bei der Zinskurve am Anleihemarkt

Die Zinskurve sendet noch immer ein Rezessionssignal – doch es ist weniger stark als noch vor einigen Wochen. Der Fokus liegt nun auf neuen Preisdaten in der nächsten Woche.

Düsseldorf Der robuste US-Arbeitsmarkts sorgt für unerwartete Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Nach einem schwachen Start in den Handel liegt der Leitindex Dax zum Handelsschluss etwa ein Prozent im Plus bei 14.071 Zählern. Besonders am Nachmittag konnte der Dax Gewinne verzeichnen, der Schlusskurs ist gleichzeitig auch der höchste Kurs des Tages.

Das Börsenbarometer profitiert von den deutlichen Kursgewinnen an der Wall Street. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind leicht gestiegen, verharren aber mit 225.000 in der Nähe ihres historischen Tiefs. Der Jobmarkt in den USA zeigt sich also außerordentlich robust trotz der aggressiven Zinsstrategie der Notenbank Fed.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen