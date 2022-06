Dax aktuell Dax schließt deutlich im Plus – Tagesgewinner sind Onlinehändler

Frankfurt Schwindende Ängste vor einem Konjunkturabschwung sorgten am Pfingstmontag europaweit für Kursgewinne. Der Dax schloss am Montag mit rund 1,3 Prozent im Plus bei 14.653 Punkten. Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um gut 1,3 Prozent auf 3837 Punkte.

Börsianer waren mit der Nachlese der überraschend starken US-Jobdaten vom Freitag beschäftigt. Der robuste Arbeitsmarkt deute auf stabile Einkommen hin und dämpfe damit vorerst die Rezessionsängste, sagte Volkswirt Jonathan Millar von der Barclays Bank. Als weiterer Treiber galten auch positive Signale aus China. Dort sollen die strikten Coronaregeln in der Hauptstadt Peking gelockert werden. Zudem hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai verbessert, wie neue Daten zeigen.

Von der positiven Grundstimmung profitieren vor allem als besonders riskant geltende Anlageformen. So verteuerten sich die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum bis zum Nachmittag deutlich. Zu den größten Gewinnern zählten außerdem Aktien von Onlinehändlern wie die des Kochboxenversenders Hellofresh, des Essenslieferdienstes Just Eat Takeaway oder des Modeanbieters Zalando.

Die Papiere konnten sich etwas von den starken Kursverlusten in den vergangenen Monaten erholen. Die Aktie des Unternehmens Just Eat Takeaway, das in Deutschland unter der Marke Lieferando tätig ist, verzeichnete an der Börse in Amsterdam zeitweise ein Kursplus von fast 15 Prozent. Ein wichtiger Faktor waren Spekulationen um die US-Tochter GrubHub. Einem Zeitungsbericht zufolge will ein Mitgründer die Firma eventuell zurückkaufen.

Musk schickt die Twitter-Aktie abwärts

Für Aufsehen sorgte außerdem Elon Musk. Er drohte erneut mit dem Ausstieg aus seiner geplanten Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter. In einem am Montag veröffentlichten Schreiben seiner Anwälte heißt es, dass Twitter seine Verpflichtungen „eindeutig verletzt“ habe. Musk behalte sich daher alle Rechte vor, die Fusionsvereinbarung zu kündigen. Der Chef des Autobauers Tesla hatte bereits gesagt, er werde den Deal vorübergehend stoppen. Die Twitter-Aktie gab daraufhin nach.

Auch der Ölpreis gab anfängliche Gewinne im Tagesverlauf weitgehend wieder ab. Er wurde gedämpft durch Spekulationen, dass der Iran mehr Rohöl auf dem Weltmarkt verkaufen könnte. Zunächst hatte er am Montag zugelegt, nachdem Saudi-Arabien die Preise für Exporte nach Asien überraschend deutlich angehoben hatte. In der vergangenen Woche waren die Ölpreise gestiegen, obwohl der Ölverbund Opec plus seine Förderung im Juli und August ausweiten will. Analysten zeigten sich jedoch skeptisch, ob das zusätzliche Angebot ausreichen wird, um das knappe Weltmarktangebot auszugleichen. Vor allem die russische Produktion stand zuletzt wegen scharfer Sanktionen des Westens infolge des Ukrainekrieges unter Druck.

Einzelwerte im Fokus

Onlinehändler: Zu den Tagesgewinnern zählten die Papiere von Onlinehändlern. Die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero schloss mit fast acht Prozent im Plus, der Kochboxenversender Hellofresh legte um sieben Prozent zu und der Modehändler Zalando um fast vier Prozent. In Amsterdam legte die Aktie des Lieferando-Mutterkonzerns Just Eat Takeaway um über zehn Prozent zu.

Bitcoin: Steigende Aktienkurse ermutigen Investoren zum Kauf anderer riskanter Investments wie Kryptowährungen. Bitcoin verteuert sich um sechs Prozent auf 31.414 Dollar und Ethereum um neun Prozent auf 1915 Dollar.

Mehr: Dax-Wochenausblick – Alle Augen sind auf Christine Lagarde gerichtet