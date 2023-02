Dax aktuell Dax schließt deutlich tiefer und reißt wichtige Unterstützungsmarke – kommt jetzt die Trendwende?

Die schlechten Nachrichten über BASF belasten den Aktienkurs massiv. Auch eine Meldung aus den USA sorgt für Verkäufe an der Frankfurter Börse.

Frankfurt Die Kurse am deutschen Aktienmarkt stehen am Freitag unter Druck. Der Leitindex Dax sackt am Nachmittag deutlich ab und liegt zum Handelsschluss 1,7 Prozent tiefer bei 15.210 Punkten.

Erst kurz vor Börsenschluss hat der Dax die wichtige Unterstützungsmarke bei 15.250 Punkten gerissen. Damit hat die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen innerhalb einer Handelsspanne von 400 Punkten vorerst ein Ende und eine Trendwende könnte folgen.

Wesentlichen Einfluss haben der Aktieneinbruch von BASF und der aktuell gemeldete und verstärkte Anstieg der Preise bei den US-Konsumausgaben um 5,4 Prozent im Januar im Vergleich zum Vorjahr. Die BASF-Aktie verliert etwa sieben Prozent.

Hinzu kommen schwache Konjunkturdaten. Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 um 0,4 Prozent geschrumpft. Das ist deutlich mehr als in der Schnellschätzung von Ende Januar, in der ein Rückgang von 0,2 Prozent gemeldet wurde.