Der Rückgang der Inflation sorgte bei Anlegern für Erleichterung. Doch Sorgen vor einer Rezession und steigenden Zinsen halten Gewinne in Grenzen.

Frankfurt Der Deutsche Aktienindex (Dax) liegt wieder über der wichtigen Marke von 16.000 Punkten. In einem freundlichen Marktumfeld zum Ende der Börsenwoche notierte der Leitindex zum Handelsschluss 1,3 Prozent höher bei 16.148 Punkten.

Die gute Stimmung an der Wall Street hat sich auf den deutschen Markt übertragen. Nach den Gewinnen am Vortag lagen die wichtigsten Indizes auch am Freitag in der Gewinnzone.

Für Erleichterung sorgte, dass die Inflation im Euro-Raum im Juni nach der ersten Schätzung auf 5,5 Prozent gesunken ist. Das war noch besser als zuvor erwartet. Entspannung bei den Preisen nimmt etwas Druck von der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zinsen weiter zu erhöhen.

Etwas getrübt wird das Bild aber, weil die so genannte Kerninflation, bei Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben, leicht auf 5,4 Prozent angestiegen ist. Die Kernrate zeigt unter anderem an, wie stark die Inflation zum Selbstläufer geworden ist.

