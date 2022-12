Dax aktuell Dax schließt erneut im Minus – Profis erleben freundlichen „Hexensabbat“

Vor dem Wochenende fällt der Dax erneut, hat die Marke von 14.000 Punkten aber im Blick. Mächtig Wirbel zeigt sich erneut am Anleihemarkt.

Düsseldorf Die fünfwöchige Seitwärtsphase beim deutschen Leitindex ist beendet. Nun sollten die Anleger auf die Unterseite achten. Am Freitag büßte der Leitindex weitere 0,7 Prozent ein und schloss bei 13.893 Punkten.

Am Tag nach dem drastischen Kursrutsch infolge des EZB-Zinsentscheids agierten Anleger extrem vorsichtig. Der Dax wagte sich früh am Morgen kurz über 14.000 Punkte, um dann sehr schnell wieder unter die runde Marke zu fallen.

Sollte der Dax möglichst bald wieder nachhaltig über 14.000 Punkte steigen, wäre das ein positives Signal. Optimisten würden in diesem Fall wieder an eine Jahresendrally glauben, an deutlich steigende Kurse in den verbleibenden Handelstagen in diesem Jahr.

Eine mittelfristige Neubewertung der Lage würde es erst geben, wenn der Dax die 200-Tage-Linie unterschreitet, die mittlerweile wieder ansteigt und bei 13.564 Zählern notiert. Von dieser Durchschnittslinie aus beschleunigte sich die Rally Anfang November.

