Dax aktuell Dax schließt erneut im Minus – Welche Marken nun Unterstützung bieten

Düsseldorf Der Dax weitet seine Konsolidierung aus. Der deutsche Leitindex schließt etwa 0,6 Prozent tiefer bei 14.261 Punkten. Sowohl im Handelsverlauf am Mittwoch als auch bereits am Dienstag rutschte das Börsenbarometer unter die Schwelle seiner zweiwöchigen Handelsspanne – das dürfte weitere Kursverluste nach sich ziehen.

Jochen Stanzl, Analyst beim Onlinebroker CMC Markets, bilanziert: „Es ist der Grund da, den viele gesucht haben, Gewinne nach der starken Rally mitzunehmen: die Unsicherheit über das, was kommende Woche aus geldpolitischer Sicht folgt.“

Die nächste Unterstützung liegt in einem Bereich zwischen 14.150 Zählern, dem tiefsten Punkt der Minikonsolidierung Mitte November, und dem Hoch des Börsenmonats August bei 13.948 Zählern. So rechnete Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, mit einer Dax-Handelsspanne am Mittwoch zwischen 14.343 Zählern auf der Ober- und 14.157 Punkten auf der Unterseite. Mit dem heutigen Tagestief von 14.218 Zählern war der Leitindex von dieser Unterstützung nicht mehr weit entfernt.

Doch selbst wenn der Dax auf die Marke von 14.000 Punkten fallen sollte, wäre das nur ein Rückgang von vier Prozent, also eher eine kleinere, gesunde Konsolidierung. Üblich sind Rückgange von mindestens sechs bis sieben Prozent, doch solch einen größeren Rücksetzer gab es im Verlauf der 2700-Punkte-Rally seit Ende September nicht.

Entsprechend gering war die Chance für Börsianer, ein für sie attraktives Einstiegslevel zu finden. Und entsprechend hoch dürfte die Zahl derer sein, die darauf warten.

Strategischen Investoren bietet die 200-Tage-Linie bei aktuell 13.538 Zählern eine gute Unterstützungsmarke. Diese Linie – der Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage – fällt nur noch minimal und dürfte in den kommenden Handelswochen drehen und wieder ansteigen. Das übliche Szenario einer nachhaltigen Trendwende sieht dann einen erneuten Test dieser Linie vor.

Nachhaltige Notierungen unterhalb von 14.000 Zählern sind bis Donnerstag nächster Woche eher unwahrscheinlich. Denn am Mittwochabend (14. Dezember) nach Börsenschluss in Deutschland erläutert die US-Notenbank Fed ihre Zinsenscheidung. Danach dürften die Karten am Aktienmarkt neu gemischt werden.

Basisszenario am Markt ist weiterhin, dass die Fed ihr Zinserhöhungstempo verlangsamt und den Leitzins nur um 50 Basispunkte anhebt. Gleichwohl gilt: Je stärker die Konjunkturdaten aus den USA ausfallen, die bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht werden, desto höher ist das Risiko weiterer Kursrückgänge beim Dax. Am Freitag kommen Daten zur Entwicklung der Produzentenpreise und Inflationserwartungen, am Dienstag Inflationsdaten für den Monat November.

Bei starken US-Daten müsste der Markt die genannte Zinseinschätzung noch einmal überdenken. Für eine fundamentalere Anpassung der Markterwartungen werden die Börsianer aber die Zinsentscheidung und die neuen Prognosen der US-Notenbank abwarten.

Unterstützung gegen massive Kursverluste in den kommenden Handelstagen signalisieren auch die Nachrichten aus China. Im Reich der Mitte werden die Coronaeinschränkungen landesweit gelockert, was vor allem den exportabhängigen deutschen Aktien zugutekommen dürfte.

Die enttäuschenden Handelsdaten aus China sind aus diesem Grund keine große Belastung. Sie zeigen zwar, dass die strikte Null-Covid-Politik der Wirtschaft dort noch stärker zugesetzt hat als befürchtet. Doch das dürfte sich mit den Lockerungen ändern.

Ölpreise nach kurzem Anstieg wieder im Minus

Die Ölpreise entspannten sich nach den hohen Verlusten am Dienstag zwischenzeitlich wieder. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent noch 14 Cent mehr als am Vortag. Am Nachmittag ging es mit dem Kurs allerdings wiedernach unten. Zuletzt kostete ein Barrel Brent etwa 78,60 Dollar, etwa 1,4 Prozent weniger. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) liegt am Nachmittag etwa 1,30 Dollar tiefer bei 73,17 Dollar. Schon am Dienstag rutschte der Brent-Preis um knapp vier Prozent ab. Seit dem 1. Juli dieses Jahres beläuft sich das Minus auf rund 30 Prozent.

Die Erdölpreise sind in den vergangenen Tagen zunehmend unter Druck geraten. Ausschlaggebend sind Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Die Folgen des Ukrainekriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken trüben die Stimmung am Rohölmarkt erheblich. Die Lockerungen in China können dem zurzeit nur wenig entgegensetzen.

Blick auf die Einzelwerte

Airbus: Nachdem der Flugzeugbauer sein Auslieferungsziel für 2022 verfehlen wird, geben die Aktien nach. In Frankfurt geht es rund 2,2 Prozent abwärts. Es sei zu erwarten gewesen, dass die angepeilte Marke von 700 Verkehrsflugzeugen in diesem Jahr nicht zu erreichen sei, sagte ein Händler. Schwerer wiegen würden die für 2023 und 2024 heruntergeschraubten A320-Lieferziele.

Gerresheimer: Die Papiere liegen 6,3 Prozent im Minus bei 61,40 Euro und sind damit einer der größten Verlierer im MDax. Am Dienstag hatten die Anleger nach Vorlage der kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele des Verpackungsherstellers Kasse gemacht. Die Titel waren um 7,5 Prozent abgerutscht. Auf Sicht der vergangenen drei Monate stehen sie noch rund 30 Prozent im Plus.

DWS: Die Deutsche-Bank-Fondstochter setzt sich neue Gewinn- und Einsparziele und verspricht ihren Investoren höhere Dividenden. Die Aktie klettert um 2,7 Prozent nach oben.

Morphosys: Die Aussicht auf Zahlungen im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit Novartis hilft dem Aktienkurs. Die Titel steigen um 1,2 Prozent. Für Exklusivrechte für präklinische Inhibitoren eines potenziellen neuen Krebsmittels erhält das Biotech-Unternehmen von den Schweizern eine Vorauszahlung von 23 Millionen Dollar, hinzu kommen könnten Meilensteinzahlungen.

KWS Saat: Die Aktie des Saatgutherstellers wird am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag von 0,80 Euro gehandelt. Der Schlusskurs am Dienstag lag bei 66,40 Euro, zum Handelsschluss liegt der Preis bei 63,50 Euro, minus 4,4 Prozent ohne Anrechnung der Dividendenzahlung.

