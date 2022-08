Dax aktuell Dax schließt erneut im Plus – Mehrheit der Profis erkennt ein Ende des Bärenmarktes

Der deutsche Leitindex steigt unbeirrt weiter. Das könnte Folgen für die Anlageprofis haben – für die weitere Dax-Entwicklung jedoch günstig sein.

Düsseldorf Handelt es sich bei den aktuellen Kursgewinnen von über 1400 Punkten nur um eine Bärenmarktrally, also um eine Aufwärtsbewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends? Oder bedeutet dieser Anstieg eine Trendwende am Aktienmarkt? Dann gäbe es keine neuen Jahrestiefs mehr.

Rein formal befindet sich der deutsche Leitindex noch in einem Bärenmarkt – auch wenn der Dax nach den Gewinnen am Vortag am Donnerstag weitere 0,55 Prozent zulegte und bei 13.663 Punkten aus dem Handel ging.

Ebenfalls rein formal würde der Dax bei einem Anstieg von mehr als 20 Prozent seit dem Jahrestief wieder in den Rallymodus umschalten, was erst bei Kursen oberhalb von 14.868 Zählern der Fall wäre. In dem groben Bereich rund um 15.000 Punkte liegt laut technischer Analyse auch der Widerstand, der über den weiteren Weg am Aktienmarkt entscheiden dürfte. Kein Wunder, dass bei 14.925 und 14.709 Zählern die beiden bisherigen Bärenmarktrallys innerhalb des Abwärtstrends seit Jahresanfang endeten.

