Dax aktuell Dax schließt erneut im Plus – Pfund fällt nach Kwarteng-Entlassung

Der Leitindex knüpft an die Gewinne des Vortages an. Laut Medienberichten muss Monsanto 275 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Die Bayer-Aktie fällt.

Frankfurt Nach einer Achterbahnfahrt am Donnerstag verlief der letzte Handelstag der Woche für den Dax ähnlich turbulent. Der Leitindex ist mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet, zwischenzeitlich lag der Dax mehr als zwei Prozent im Plus, das Tageshoch lag bei 12.676 Punkten. Nach einem eher schwachen Handelsstart an der Wall Street musste der deutsche Leitindex allerdings am Nachmittag seine Gewinne teilweise wieder abgeben und schließt etwa 0,7 Prozent höher bei 12.437 Punkten.

Für das europäische Börsenbarometer EuroStoxx 50 verlief der Handelstag ähnlich. Nach über zwei Prozent im Plus, notiert der Index zum Handelsschluss noch etwa 0,6 Prozent höher bei 3381 Punkten.

