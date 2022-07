Dax aktuell Dax schließt fast ein Prozent im Plus – Heimische Profis sitzen immer noch auf hohen Buchverlusten

Fehlendes Personal und steigende Kosten lassen die Papiere der beiden Dax-Konzerne Fresenius Medical Care und Fresenius deutlich abrutschen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat sich nach einem mehrstündigem hin und her eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Der Dax schließt 0,9 Prozent im Plus bei 13.281 Punkten.

Damit bleibt das Börsenbarometer aber weiterhin in seiner sechstägigen Verschnaufpause nach der 1000-Punkte-Rally von Anfang bis Mitte Juli. Erst Kurse oberhalb von 13.400 Punkten, dem Bewegungshoch dieser Aufwärtsbewegung, würden diese Formation nach oben auflösen.

Anleger, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen wollen, sollten geduldig abwarten, bis der Dax diese kurzfristige Hürde überwindet. Auf der Unterseite besteht mit nachhaltigen Notierungen unterhalb von 13.000 Zählern die Gefahr, dass die Rally endet.

Anfangs überschaubar waren die Reaktionen an den Märkten nach den neuen Zahlen zum US-Wachstum. Denn seit heute ist klar: Die US-Wirtschaft ist bereits mitten in einer Rezession. Die große Frage ist jetzt wie tief sie wird und wie lange sie dauert.

