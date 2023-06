Anleger müssen sich derzeit in einer Welt mit hohen Zinsen und niedrigem Wachstum zurechtfinden. Zum Wochenstart fällt der Deutsche Aktienindex zurück.

Düsseldorf Die Skeptiker unter den Aktienexperten fühlen sich bestätigt. Am heutigen Montag sinkt der deutsche Leitindex Dax bis zum Handelsschluss um ein Prozent auf 16.201 Punkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am vergangenen Donnerstag zum achten Mal in Folge ihren Leitzins erhöht auf nun vier Prozent. Zinserhöhungen machen Investitionen teurer und belasten den Konsum.

Dennoch hatte der Dax in der vergangenen Woche zwei Rekorde aufgestellt. Am Mittwoch erzielte er mit 16.336 Zählern einen neuen Höchststand. Am Freitag stieg das Frankfurter Börsenbarometer auf bis zu 16.427 Punkte.

Die seit längerem anhaltende Börsenrally erklären sich Marktbeobachter mit einem altbekannten Phänomen: „fear of missing out“, kurz „Fomo“. Investoren wollen die derzeitigen Kursgewinne nicht verpassen. Sie kaufen trotz des hohen Niveaus weiter zu. Dabei ist die Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone in den vergangenen beiden Quartalen leicht geschrumpft, und die Währungsunion steckt bereits in einer bislang milden Rezession.

China eher Partner oder Rivale?

