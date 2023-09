Die nächsten Tage am Aktienmarkt könnten noch turbulent werden. Dann dürfte eine Richtungsentscheidung anstehen. Worauf Anleger dabei achten sollten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anlegerinnen und Anleger am Dienstag überwiegend zurück. Der Dax schließt am Abend 0,5 Prozent niedriger bei 15.715 Punkten. Dennoch ist noch kein eindeutiger Trend zu erkennen. In den beiden vergangenen Tagen gab es nur eine leichte Zwischenerholung, die bereits wieder bedroht ist.

Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann ist die Angst, „jetzt Positionen einzugehen und am Donnerstag auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, riesig. Deshalb ist Zurückhaltung das Motto der Stunde.“ Am Donnerstag dieser Woche tagt die Europäische Zentralbank und wird ihren geldpolitischen Kurs präsentieren.

Für Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Online-Broker CMC Markets, „geht es am Donnerstag nicht darum, ob die EZB erneut die Zinsen erhöhen wird oder nicht, sondern ob sie beabsichtigt, danach erst einmal zu pausieren“. Dies dürfte seiner Meinung nach bereits ausreichen, um dem Aktienmarkt den nötigen positiven Impuls zu verleihen.

