Der deutsche Leitindex grenzt nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise seine Verluste etwas ein. Am Markt war die höhere Teuerungsrate bereits eingepreist.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht die Suche nach einem neuen mittelfristigen Trend weiter. Dabei geht es an diesem Mittwoch abwärts, der Dax fällt bis zum Handelsschluss um 0,4 Prozent auf 15.654 Punkte. Bereits am Dienstag endete der Handelstag mit einem Minus von 0,5 Prozent.

Während des heutigen Handelstags rutschte das Börsenbarometer auf ein neues September-Tief ab, das nun bei 15.564 Punkten liegt. Bislang ist das Börsenjahr 2023 aber ein erfreuliches: Trotz aller Rezessionssorgen liegt der deutsche Leitindex seit Jahresanfang immer noch zwölf Prozent im Plus.

Mit der heutigen Veröffentlichung der US-Inflationsrate sind die Befürchtungen wahr geworden. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im August um 3,7 Prozent, nach 3,2 Prozent im Juli und damit etwas stärker als von Analysten erwartet.

