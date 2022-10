Nach einem freundlichen Handelsstart hat der Leitindex im Minus geschlossen. Der Börsengang der Volkswagen-Tochter Porsche hat ein skurriles Nachspiel.

Düsseldorf Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag defensiv: Nachdem der Dax leicht im Plus in den Handel gestartet war, drehte er im weiteren Handelsverlauf ins Minus. Zum Handelsschluss liegt der deutsche Leitindex 0,37 Prozent tiefer bei 12.470 Punkten.

Am Mittwoch hatte der Dax seine Erholungsrally bereits beendet und war mit einem Minus von 1,2 Prozent aus dem Handel gegangen.

Während einer Erholungsphase Anfang der Woche hatte der Dax fast 800 Punkte zugelegt. „Um aus den positiven Tagen einen Aufwärtstrend zu machen, müsste der Dax die psychologisch so wichtige 13.000-Punkte-Marke zurückerobern. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg“, kommentiert Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners.

