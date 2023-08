Dem Dax scheint es an Aufwärtsdynamik zu fehlen. Nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen schließt der Index im Minus. Im Fokus stehen die Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia.

Düsseldorf Für den Dax ist es am Donnerstag abwärts gegangen. Zum Handelsschluss notierte der Leitindex 0,7 Prozent im Minus bei 15.621 Punkten. Damit hat der Dax eine Serie beendet: Die vorherigen drei Handelstage in dieser Woche hatte er allesamt im Plus beendet.

Im frühen Handel hatten starke Quartalszahlen und optimistische Ziele des Halbleiterkonzerns Nvidia für Begeisterung gesorgt und die Kurse angetrieben: Zwischen dem heutigen Tageshoch bei 15.896 Zählern kurz nach Handelsbeginn und dem Tief vom vergangenen Freitag lagen noch mehr als 400 Punkte. Doch dieser Optimismus verflog bis zum Handelsschluss.

Bei Nvidia selbst ging es am Donnerstag weiter aufwärts, weil die Quartalszahlen die hohen Erwartungen übertrafen. Die Papiere des Unternehmens legten im um rund zwei Prozent zu. Auch am deutschen Aktienmarkt stieg das Papier um mehr als drei Prozent.

