Für den deutschen Leitindex ist die Marke von 16.000 Punkten ein starker Widerstand. Vor der Fed-Sitzung könnte es schwer sein, diesen zu überwinden.

Düsseldorf Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch ziehen sich Anleger vom deutschen Aktienmarkt zurück. Der Leitindex Dax schließt am Montag 1,1 Prozent im Minus bei 15.727 Punkten. Damit hat er mehr als die Hälfte seiner Gewinne vom Donnerstag und Freitag wieder abgegeben.

Als Belastung erweist sich erneut die konjunkturelle Lage. Laut der Bundesbank geht die Konjunkturkrise in Deutschland in die Verlängerung. „Die Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal 2023 etwas schrumpfen“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht.

Damit würde sich die wachstumsfreie Phase von Europas größter Volkswirtschaft nochmals verlängern: Ende 2022 und Anfang 2023 war das Bruttoinlandsprodukt bereits jeweils geschrumpft, ehe es im Frühjahr stagnierte. Im August hatte die Bundesbank noch geschätzt, dass die Wirtschaft im Sommer weitgehend stagniert.

