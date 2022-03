Dax aktuell Dax schließt im Minus – Steckt zu viel Optimismus in den Kursen?

Frankfurt Der Dax hat es am Mittwoch nicht in die Gewinnzone geschafft. Der deutsche Leitindex schließt den Handelstag 1,5 Prozent im Minus bei 14.606 Punkten. Nach der Veröffentlichung der höher als erwartet ausgefallenen deutschen Inflationsrate war der Index auf bis zu 14.559 Punkte abgerutscht.

Am Dienstag hatte der Leitindex erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Marke von 14.600 Punkten überschritten, von daher steht diese bei Investoren im Fokus. Zu den größten Dax-Verlierern gehörten am Mittwoch mit Delivery Hero und Zalando die Aktien, die seit Wochenanfang am stärksten zugelegt hatten.

Auch andere europäische Börsenindizes verloren deutlich. Die großen Indizes an der Wall Street eröffneten ebenfalls im Minus und boten Europas Börsen keine Unterstützung.

Die Inflationsrate ist in Deutschland im März um 7,3 Prozent gestiegen und liegt auf dem höchsten Stand seit Herbst 1981. Hauptgrund für den jüngsten Preissprung sind die im Zuge des Krieges in der Ukraine massiv gestiegenen Energiepreise. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Teuerungsrate von 5,1 auf 6,3 Prozent gerechnet.

Die Hoffnung angesichts der Friedengespräche zwischen Russland und der Ukraine und der Ankündigung Russlands, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren, ist an der Börse wieder verflogen. Am Dienstag noch hatten diese Hoffnungen den Dax in der Spitze um 3,5 Prozent auf 14.952 Punkte steigen und auf einem Stand von immerhin noch 14.820 Zählern aus dem Handel gehen lassen.

Uwe Streich, Aktienanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, fürchtet, dass die Börsen schon zu weit gestiegen sind. „In den Bewegungen könnte zu viel Optimismus stecken.“ Auch nach Ansicht von Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Broker Oanda, spiegeln die Börsen nicht wider, dass sich im Krieg „eigentlich nichts geändert hat“.

Zweifel am russischen Truppenrückzug belasten

So kamen über Nacht Zweifel am russischen Truppenrückzug auf. Das US-Verteidigungsministerium sieht die russische Ankündigung als taktisches Manöver und warnt vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach in seiner allnächtlichen Botschaft von einer mangelnden Vertrauenswürdigkeit Russlands.



Noch deutlicher als am Aktienmarkt zeigten sich die Sorgen der Anleger beim Ölpreis. Seit Kriegsbeginn ist der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai um mehr als 18 Prozent gestiegen.

Dabei schwankt der Ölpreis deutlich. Am Dienstag war er in der Spitze um sechs Prozent auf unter 105 Dollar je Fass gefallen, stieg später aber wieder auf 111,50 Dollar. Am Mittwoch verteuerte sich Öl auf knapp 114 Dollar.

„Die Anleger am Ölmarkt scheinen Zweifel zu haben, ob die russische Regierung wirklich Truppen abziehen wird“, sagt IG-Marktanalyst Christian Henke. Händlern zufolge rechnen Investoren nun mit neuen Sanktionen des Westens gegen den Ölexporteur Russland. Die Aussicht auf ein knappes Angebot treibe die Kurse an.

Außerdem verunsicherten die Nachrichten zur Gasversorgung die Investoren. Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rief deswegen am Mittwoch in Berlin die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Die EU-Kommission sei darüber informiert worden. Das belastete an der Börse vor allem die Chemiebranche, die auf Öl und Gas als Grundstoffe für viele Chemikalien angewiesen ist. Entsprechend verloren im Dax die Aktien von BASF und Covestro überdurchschnittlich.



Einen Dämpfer bekam der Dax vonseiten der Konjunktur nicht nur durch die Inflationsdaten. Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone brach im März infolge des Krieges auf 108,5 Punkte – von 113,9 Zählern im Februar – ein. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 109,0 Zähler gerechnet. Nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) steuert die deutsche Wirtschaft in eine Rezession.

Einzelwerte im Fokus:

Continental: Die Aussicht auf mögliche Wettbewerbsverstöße auf dem indischen Markt lasteten auf den Aktien des Reifenherstellers Continental. Die Titel waren mit einem Minus von mehr als sechs Prozent schwächster Dax-Wert. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Personen mit direktem Einblick in die Situation, dass die indische Kartellbehörde Büros des deutschen Konzerns und der Hersteller Ceat und Apollo Tyres untersucht. Dabei gehe es unter anderem um den Verdacht auf unlautere Geschäftspraktiken.

Encavis: Die Aktie des Solarparkbetreibers stieg um 9,4 Prozent auf 18,99 Euro und damit auf den höchsten Stand seit knapp dreizehn Monaten. Encavis punktete mit einem positiven Ausblick für das laufende Jahr. Der Solarpark-Betreiber rechnet mit einem Umsatzanstieg von 14 Prozent auf mehr als 380 Millionen Euro. Das operative Ergebnis je Aktie soll auf 0,51 Euro von 0,48 Euro im Vorjahr anziehen. Daneben profitiert das SDax-Unternehmen vom durch den Krieg entfachten neuen Boom um erneuerbare Energien.

Takkt: Die Aktie des Stuttgarter Büromöbel-Versenders reagierte positiv auf optimistische Prognosen und gewann rund sieben Prozent. Das ebenfalls im SDax notierte Unternehmen will den Umsatz bis 2025 – auch mit Zukäufen – um 70 Prozent auf zwei Milliarden Euro steigern.

Eckert & Ziegler: Das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis vorgelegt, kann davon an der Börse aber nicht profitieren. Die Aktie rutschte 2,3 Prozent ab und hat damit seit Jahresanfang 34 Prozent verloren.

