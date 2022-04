Dax aktuell Dax schließt im Plus bei 14.518 Punkten – Warten auf neue Russland-Sanktionen

Der Krieg in der Ukraine geht weiter, und ein Ende scheint nicht in Sicht. Die Börsianer bleiben entsprechend vorsichtig. Die Kurse pendeln um das Schlussniveau von Freitag.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Die Anleger und Anlegerinnen haben sich am Montag über weite Strecken zurückgehalten. Im Laufe des Tages pendelte der deutsche Leitindex Dax ohne klare Richtung seitwärts. Erst am späten Nachmittag drehte er deutlich ins Plus und notierte zum Handelsschluss 0,5 Prozent im Plus bei 14.518 Punkten. Auch beim Eurostoxx50 gab es erst spät eine eindeutig positive Tendenz. Er notierte bei 3956 Punkten.

„Ich denke, kurzfristig wird der entscheidende Faktor sein, was mit den Sanktionen passiert, ob sie ihren Höhepunkt erreicht haben oder nicht“, sagte Mark Haefele, Investmentchef bei UBS Global Wealth Management.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat wegen des Vorwurfs russischer Kriegsverbrechen weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Ukraine macht Russland für den Tod von zahlreichen Zivilisten in der Stadt Butscha nördlich von Kiew verantwortlich. Großbritannien und Frankreich setzen sich ebenfalls für neue Sanktionen ein.

