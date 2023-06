Der deutsche Leitindex ringt weiter mit einer wichtigen Marke. EZB-Chefin Lagarde äußert sich bei der Notenbankkonferenz zum Kurs gegen die Inflation.

Düsseldorf Am ersten Tag der europäischen Notenbankkonferenz zeigten sich Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst kaufunwillig. Am Dienstag setzte der Leitindex Dax lange Zeit seine Verlustserie fort. Zwischenzeitlich hat das Börsenbarometer sogar die Marke von 15.800 Punkten unterschritten, die er seit Anfang Juni verteidigen konnte.

Am Nachmittag verbesserten allerdings positive US-Konjunkturdaten die Stimmung der Anleger. Der Dax folgte der Wall Street ins Plus und lag zum Handelsschluss 0,2 Prozent höher bei 15.842 Punkten.

Damit hat der Dax zunächst seine Verlustserie unterbrochen, die bereits seit sechs Handelstagen angedauert hat. Seit Jahresbeginn hat es noch nicht so viele Handelstage gegeben, an denen das Frankfurter Börsenbarometer nacheinander im Minus schloss.

