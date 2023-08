Der Leitindex beendete fünf der vergangenen sechs Handelstage mit einem Plus. Doch zwei Aspekte signalisieren ein eher begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Stimmung am Dienstag weiter freundlich. Der Dax steigt bis zum Handelsschluss um 0,9 Prozent auf 15.930 Punkte. Bereits am Montag legte der Leitindex um ein Prozent zu.

Damit konnte das Börsenbarometer von den vergangenen sechs Handelstagen fünf mit einem Plus beenden und hat seit dem Tief des Börsenmonats August vor elf Tagen um mehr als 400 Punkte zugelegt. Laut Charttechnik ist nun das Tageshoch vom 24. August mit 15.896 Punkten der erste kurzfristige Widerstand auf dem Weg nach oben. Dort liegt der höchste Punkt der Erholungsbewegung vom Monatstief. Knapp darüber liegt mit 15.949 Zählern die 50-Tage-Linie.

