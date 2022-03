Dax aktuell Dax schließt im Plus und trotzt steigenden Anleiherenditen – Bankaktien gefragt

Frankfurt Der Dax hat sich am Dienstag erstaunlich robust gezeigt. Er hielt sich den ganzen Tag beachtlich im Plus und schloss mit einem Aufschlag von einem Prozent bei 14.473 Punkten.

Nach der freundlichen Eröffnung an der Wall Street war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich sogar über die Marke von 14.500 Punkten gestiegen. Und das, obwohl es keine Entspannungssignale im Ukrainekrieg gibt sowie die Entwicklung am US-Anleihemarkt zur Vorsicht mahnt.

Investoren trauen der Erholung an den Börsen deshalb noch nicht. Die seit 4. März wieder deutlich gestiegenen Kurse an den Börsen lassen laut Martin Lück, Kapitalmartkstratege beim Fondshaus Blackrock, zwar darauf schließen, dass eine Mehrheit der Kapitalmarktteilnehmer eine drastische Wirtschaftsabschwächung als wenig wahrscheinlich erachtet und Teile des Marktes eine diplomatische Lösung in der Ukraine zumindest für gut möglich halten. Doch daran hat Lück „einige“ Zweifel.

Viel spricht für ihn dafür, dass die Lage in der Ukraine noch schlimmer wird, bevor der Krieg zum Ende kommt: „Wenn dem so ist, entspricht die gegenwärtig eher entspannte Marktverfassung dem sprichwörtlichen Pfeifen im Walde.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vorabend verarbeiteten der Dax und andere europäische Börsen erstaunlich gut. Powell hatte erklärt, im Kampf gegen die hochschießende Inflation zügig gegensteuern zu wollen. Dabei avisierte er auch eine schnellere Erhöhung der Leitzinsen um mehr als 0,25 Prozentpunkte bei den kommenden Sitzungen.

Nach Ansicht von Manishi Raychaudhuri, Stratege bei BNP Paribas, haben sich Anleger an den Aktienmärkten mit der Tatsache abgefunden, dass die Zentralbanken der Industrieländer ihre Geldpolitik normalisieren werden.

Anleiherenditen steigen – US-Zinskurve wird flacher

Anders ist das an den Anleihemärkten. Die sich gegenläufig zu den Kursen entwickelnden Renditen zogen am Dienstag weiter deutlich an. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe, die besonders eng dem Leitzins folgt, lag inzwischen bei knapp 2,17 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg auf 2,36 Prozent. .

>> Lesen Sie dazu: Renditen steigen deutlich: „Mehrfacher Nackenschlag“ für Zinspapiere

Die sogenannte Zinskurve ist damit deutlich flacher geworden – der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen liegt bei weniger als 0,2 Prozentpunkten. Das deutet daraufhin, dass Investoren die wirtschaftliche Lage schlechter einschätzen. Anfang des Jahres lag der Abstand noch bei 0,9 Prozentpunkten.

Eine inverse Zinskurve bei der die kurzfristigen Anleiherenditen höher als die längerfristigen Renditen liegen, war in der Vergangenheit meist Vorbote einer Rezession – allerdings dauerte es unterschiedlich lange bis die Wirtschaft tatsächlich kippte.

Zudem warnte Powell auch davor, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine „bedeutende Folgen“ für die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA habe. Das Ausmaß dieser Effekte sei derzeit noch „hochgradig unsicher“.

Auch deutsche Anleihen unter Druck...

In Deutschland ist von einer inversen Zinskurve noch nichts zu sehen, doch auch hier sorgen die Anleihemärkte für Aufsehen. Die Rendite der am stärksten im Fokus stehenden zehnjährigen Bundesanleihe ist am Dienstag erstmals seit über drei Jahren wieder über die Marke von einem halben Prozent gestiegen. Die Rendite zweijähriger Bundesanleihen lag mit 0,25 Prozent im Minus, damit notierte sie aber nicht mehr so deutlich im negativen Bereich wie Anfang des Jahres.

... das hilft Aktien von Banken und Versicherern

Gut sind steigende Zinsen und Anleiherenditen an der Börse vor allem für Banken und Versicherer. Banken profitieren von der Zinswende, weil so das Geschäft mit Krediten lukrativer wird. Für Versicherer bedeuten steigende Anleiherenditen bessere Anlagechancen – das stützt die Kurse.

Von daher führen am Dienstag Bank- und Versicherungsaktien die Liste der größten Gewinner an. Im breiten Index Stoxx Europe 600 lag der Subindex für Bankaktien am Abend 2,3 Prozent im Plus, dicht gefolgt vom Sub-Index für Versicherer mit plus 1,9 Prozent.

Die Entwicklung spiegelte sich auch im Dax wider. Die Aktie der Deutschen Bank lag mit einem Plus mit einem Plus 5,6 Prozent unangefochten an der Dax-Spitze. Die Aktien von Munich Re und der erst seit Montag im Dax notierten Hannover Rück legten um die zwei Prozent zu.

Ölpreise im Blick

Etwas Entspannung für den breiten Markt kam zudem vom Ölpreis, dessen Preisanstieg stoppte. Ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Abend 114,71 Dollar und damit 0,8 weniger als am Montag. Zwischenzeitlich war der Preis sogar um 1,5 Prozent gesunken.

Am Montag hatten Überlegungen der EU zu einem Embargo russischen Öls die Energiepreise um mehr als sieben Prozent steigen lassen. Vor zwei Wochen hatte ein Fass Brent in der Spitze rund 139 Dollar gekostet und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2008.

Investoren trauen dem aktuellen Ölpreisrückgang aber nicht. „Die Unsicherheit darüber, ob die EU ein Embargo gegen russisches Öl verhängt, wird die Märkte weiter beschäftigen“, sagt Hans Van Cleef, Volkswirt bei ABN Amro.

Einzelwerte im Fokus:

Adidas und Puma: Nach einem überraschend starken Quartal des US-Rivalen Nike griffen Anleger auch bei Adidas und Puma zu. Dabei konnte Puma jedoch seine Gewinne besser halten. Die Puma-Aktie schloss mit einem Aufschlag von gut drei Prozent, die Adidas-Aktie gewann unter dem Strich 1,5 Prozent.

Nemetschek: Die in diesem Jahr bislang stark gefallene Aktie des Baustoffsoftware-Unternehmen war mit einem Plus von zehn Prozent der beste Wert im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Nach einem guten Jahr 2021 zeigte sich Nemetschek auch optimistisch für 2022.

Hornbach Holding: Um 2,4 Prozent stieg die Aktie von Hornbach Holding. Die Baumarktkette wies für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von 2,8 Milliarden. Allerdings rechnet der Vorstand weiterhin mit Belastungen, unter anderem durch Preisinflation, instabile Lieferketten und Engpässen in der Logistik.

Morphosys: Die Aktie des Biotechunternehmens Morphosys rutschte um mehr als neun Prozent auf nur noch gut 23 Euro ab und bildete damit das Schlusslicht im SDax der kleineren Unternehmen. Am Donnerstag hatte Morphosys enttäuschende Zahlen vorgelegt. Höhere Kosten drückten das Unternehmen bescherten einen operativen Verlust. Am Dienstag verstärkte sich nach negativen Analystenkommentaren der Ausverkauf bei der Aktie, die seit Januar 2020 mehr als 80 Prozent an Wert verloren hat.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.