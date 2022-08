Dax aktuell Dax schließt im Plus – verharrt aber unter der 13.000-Punkte-Marke

Frankfurt Der Dax hat am Dienstag mit der Marke von 13.000 Punkten gerungen: Bis zum Nachmittag lag der Leitindex mehr als 1,5 Prozent im Plus und damit über der Marke. Nach der Eröffnung der Wall Street gab er jedoch einen großen Teil seiner Gewinne wieder ab und rutschte darunter.

Das Frankfurter Börsenbarometer beendete den Handel noch 0,5 Prozent höher bei 12.961 Zählern. Neue US-Konjunkturdaten hatten neuerliche Rezessionssorgen ausgelöst und die US-Börsen kurz nach Handelsbeginn ins Minus gedrückt.

In China schoben sich Sorgen um die Wirtschaft in den Vordergrund, nachdem weitere Städte ihre Corona-Beschränkungen verschärften. So schlossen die Behörden in der südchinesischen Stadt Shenzhen am Montag etwa den weltgrößten Elektronikmarkt Huaqiangbei, um einen Corona-Ausbruch einzudämmen.

Mit dem jüngsten Plus hat sich der Dax nun etwas von seinem Kurzsturz um 500 Punkte am Freitag erholt, nachdem Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, die Finanzmärkte auf einen langen Kampf gegen die Inflation eingestimmt hatte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

>> Lesen Sie dazu auch: Große Nervosität an den Finanzmärkten – Was Anlageexperten jetzt erwarten

Damit sei klar geworden, dass die Fed der Inflationsbekämpfung den Vortritt vor dem Schutz des Wirtschaftswachstums samt steigenden Aktienkursen gebe, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. „Diese Erkenntnis dürfte den Börsen für die kommenden Monate zumindest mal einen Deckel aufsetzen.“

Die auf breiter Front anziehenden Preise in Deutschland treiben die Inflation wieder nahe an die Acht-Prozent-Marke. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich 7,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Insbesondere hohe Energie- und Lebensmittelpreise sorgen für Auftrieb. Volkswirte halten in den kommenden Monaten sogar zweistellige Teuerungsraten für möglich.

Zuletzt war die Inflation zwei Monate in Folge abgeflaut – auf 7,5 Prozent im Juli – auch befördert durch Entlastungsschritte der Regierung wie Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket, die im September auslaufen. Marktbeobachter erwarten auch weiter eine deutliche Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche. Zuletzt hatte die Euro-Notenbank die Zinswende eingeleitet und Leitzins sowie Einlagenzins um 50 Basispunkte angehoben.

Energiepreise geben nach

Weil die Anleger auch hierzulande erwarten, dass die EZB wie die Fed eine Rezession in Kauf nehmen wird, um die Inflation zu senken, verbilligten sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee und das Industriemetall Kupfer um jeweils etwa 3,5 Prozent auf 101,36 Dollar je Barrel (159 Liter) beziehungsweise 7865 Dollar je Tonne.

Der europäische Erdgas-Future fiel um knapp ein Prozent auf 265 Euro je Megawattstunde und lag damit mehr als 20 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Freitag. Auslöser der Verkäufe waren neben den überraschend hohen Füllständen der Gasspeicher in Deutschland Berichte über eine mögliche Zustimmung der Bundesregierung zu einem Gaspreis-Deckel. Vor allem spekulativ orientierte Anleger würden nun aus dem Markt aussteigen, um nicht nach Einführung der Preisgrenze mit Verlust verkaufen zu müssen, schrieben die Analysten von EnergyScan, dem Datenanbieter des Versorgers Engie.

Mit dem Strompreis ging es ebenfalls steil bergab. So kostete eine Megawattstunde zur Lieferung in einem Jahr in Deutschland mit 610 Euro nur noch knapp halb so viel wie zum Wochenauftakt, als er mit 1050 Euro ein Rekordhoch erreicht hatte.

Blick auf Einzelwerte

Porsche: Anleger blickten weiter positiv auf den geplanten Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG. Am Dienstag setzten vor allem die Papiere der Volkswagen-Konzernholding Porsche SE ihre Kursrally fort und kletterten um 3,9 Prozent, nachdem am Freitag neue Spekulationen über die Bewertung der Porsche AG aufgekommen waren. Die SE-Titel steuern so auf den sechsten Gewinntag in Folge zu – mit einer Gesamtbilanz der Gewinne von zwölf Prozent.

Bayer: Nach einem Kursrutsch am Montag nutzten Anleger bei Bayer die Gelegenheit zum Einstieg. Die Papiere gehörten zu den meistgehandelten Werten. Optimistisch stimmte die Anleger, dass der Pharmakonzern seinen Medikamentenkandidaten Asundexian gegen Schlaganfälle nun auch in zulassungsrelevanten Studien an einer breiten Patientengruppe testen will. Die Aktie legte 1,1 Prozent zu.

Adler Group: Der angeschlagene Immobilienkonzern hat am Montag nach Börsenschluss Neuigkeiten verkündet, darunter Halbjahreszahlen, der Verzicht auf einen Dividendenvorschlag und die feste Installation von Thomas Echelmeyer in der Funktion des Finanzvorstands. Anleger reagierten beunruhigt. Die Aktie war mit einem Minus von 6,1 Prozent die größte Verliererin im SDax.

RWE: Versorger-Aktien gerieten am Dienstag abermals unter Druck. Die Debatte um die Regulierung der Strompreise verunsicherte die Anleger. RWE war mit einem Minus von 3,2 Prozent der größte Verlierer im Dax. Eon gab zunächst nach, lag am Abend jedoch etwa 0,4 Prozent im Plus. Die Titel des Solar- und Windparkbetreibers Encavis notierten mehr als zwei Prozent tiefer.

Auf dem europäischen Strommarkt werden die Preise zurzeit vor allem von Gaskraftwerken vorgegeben. Da der Gaspreis vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine stark gestiegen ist, ist daher auch Strom teurer geworden. Eine Reform des europäischen Strommarktes könnte diesen Mechanismus überarbeiten. Bis dahin stünden die Zeichen für die Betreiber aber auf Korrektur.

Twitter: Elon Musk hat ein weiteres Kündigungsschreiben zur Absage der Twitter-Übernahme geschickt und damit die Aktien des Kurznachrichtendienstes auf Talfahrt geschickt. Die Papiere gaben am Dienstag 1,4 Prozent nach. Es seien Fakten ans Licht gekommen, die eine zusätzliche und eindeutige Grundlage für die Beendigung der Übernahme lieferten, teilten Musks Anwälte mit. Diese seien Twitter vor der ersten Absage der 44-Milliarden-Dollar schweren Übernahme bekannt gewesen, aber nicht veröffentlicht worden.



Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.