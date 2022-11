Dax aktuell Dax schließt im Plus – Wegweisende Handelstage stehen bevor

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt stehen wegweisende Handelstage an. Sie dürften wohl eine Antwort auf die Frage geben: Wird aus der noch laufenden Bärenmarktrally eine nachhaltige Trendwende oder nicht?

Zum Start in die Handelswoche geht es weiter aufwärts. Der Leitindex schließt am Montagabend 0,6 Prozent im Plus bei 13.533 Zählern. Mit dem heutigen Tageshoch mit 13.611 Punkten dehnt der Dax seinen Aufwärtstrend seit Ende September aus. Mittlerweile hat das Börsenbarometer seitdem 14 Prozent zugelegt, ein Plus von mehr als 1700 Zählern.

Kapitalmarktexperte Thomas Altmann hatte noch vor der Eröffnung zunächst ruhigere Handelstage erwartet. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele im Vorfeld der Midterm-Wahlen in den USA keine neuen Positionen eingehen. Von daher dürfte das Motto der Stunde für viele zu Wochenbeginn erst mal ,Abwarten‘ lauten“, erläutert er.

Am Freitag ging das Börsenbarometer mit einem Plus von 2,5 Prozent oder umgerechnet 330 Zählern bei einem Endstand von 13.459 Punkten aus dem Handel. Damit hat der Dax seinen Abwärtstrend seit Jahresanfang nachhaltig gestoppt.

Was für weiter steigende Notierungen spricht, ist die Dynamik der Kursgewinne am vergangenen Freitag. Die Umsätze der 40 Dax-Werte waren nach eher geringerem Volumen an den Vortagen deutlich in die Höhe geschossen.

Viele mussten offensichtlich in den steigenden Markt hineinkaufen, um die Kursgewinne nicht zu verpassen. Laut Altmann passiert zumindest ein Teil der Käufe aktuell weiterhin nicht aus Überzeugung. „Aber gerade die anhaltend hohe Skepsis ist ein Positivfaktor für die aktuelle Rally“, meint er.

Dass eine Fortsetzung der Rally aber nicht einfach werden dürfte, bestätigt die Anlegerstimmung. Denn nach Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment steht für Stephan Heibel fest: „Die Investitionsquote der Anleger ist bereits recht hoch. Ohne weitere positive Impulse ist keine anhaltende Rally zu erwarten.“

Was im Umkehrschluss bedeutet, dass negative Meldungen beispielsweise in Sachen Inflation oder aus China ein Ende der Rally bedeuten könnten. In den vergangenen Wochen hatte Heibel noch stets von einem Überraschungspotenzial auf der Oberseite gesprochen.

200-Tage-Linie ist entscheidend

Rein formal wäre der Dax wieder in einem Bullenmarkt, wenn ein Stand von 14.234 Punkten erreicht wird. Das ist aber noch ein weiter Weg. Als entscheidende Stellgröße für die weitere Entwicklung gilt die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 13.636 Punkten liegt. Mit dem heutigen Tageshoch von 13.611 Zählern gab es zumindest die erste Annäherung.

Dax-Anleger starten vorsichtig in die Woche

Sollte der Dax diese Marke nachhaltig, also per Tagesschlusskurs und am Handelstag danach, überwinden, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine zumindest mehrmonatige Trendwende deutlich.

Das war zuletzt nach dem Ende des Coronacrashs und dem schwachen Börsenjahr 2018 der Fall, als der Dax anschließend bis Anfang 2020 um weitere 18 Prozent nach oben kletterte. „Ein Überschreiten der 200-Tage-Linie könnte so etwas wie der große Befreiungsschlag sein“, sagt auch Altmann. Ganz nebenbei: Der europäische Auswahlindex Euro Stoxx 50 hat diese Linie bereits am vergangenen Freitag erreicht, aber noch nicht überwunden.

Weiterhin sind sich viele Analysten sicher: Bei den Kurssteigerungen der vergangenen Wochen handelt es sich nur um eine Bärenmarktrally, also kurzfristig steigende Kurse innerhalb eines langfristigen Abwärtstrends. Christian Henke vom Broker IG Markets begründet diese Meinung mit saisonalen Faktoren. „Wir befinden uns in einem Zwischenwahljahr. Diese sind saisonal betrachtet nicht die besten Börsenjahre.“

Seiner Meinung nach könnte es bis zum Jahresende noch ein wenig ungemütlich werden. „Im nächsten Jahr sieht es dagegen deutlich besser aus. 2023 ist ein Vorwahljahr. Und diese konnten in der Vergangenheit mit deutlichen Kurssteigerungen überzeugen“, erläutert er.

Blick auf die Einzelwerte

Metro: Die Herabstufung von Jefferies auf „underperform“ von „hold“ ist eine Belastung für den Aktienkurs. Die Titel des Großhandelskonzerns geben um 2,8 Prozent nach.

Ryanair: Europas größter Billigflieger hat dank starker Erholung der Reisenachfrage in seinem ersten Geschäftshalbjahr einen Rekordgewinn eingeflogen. Während die meisten Konkurrenten wegen Personalmangels im Flugbetrieb im Sommer massiv Flüge streichen mussten und noch unter Vorkrisenniveau arbeiten, konnte Ryanair mehr Sitzplätze füllen als vor Ausbruch der Pandemie 2020. Die Ticketpreise stiegen im Sommerquartal um 14 Prozent.

Wie alle anderen Fluggesellschaften geht Ryanair von einer weiterhin robusten Reisenachfrage aus, obwohl hohe Teuerungsraten die Kaufkraft der Verbraucher schmälern. Die Aktie steigt um fast vier Prozent.

