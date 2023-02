Dax aktuell Dax schließt im Plus – Welche Kursniveaus nun relevant sind

Der deutsche Leitindex profitiert von robusten Firmengewinnen und einem intakten Aufwärtstrend. Der Dienstagshandel wird diesen Trend auf die Probe stellen.

Frankfurt Der Start in die neue Handelswoche am deutschen Aktienmarkt fällt verhalten positiv aus. Der Dax steigt am Montag bis zum Handelsschluss um 0,6 Prozent auf 15.397 Punkten. Die Handelsspanne – der Abstand zwischen dem höchsten und tiefsten Stand des Tages – war dabei mit knapp 100 Punkten verhältnismäßig klein.

Die Zurückhaltung der Anleger wird sich voraussichtlich bis Dienstagnachmittag fortsetzen. Dann werden in den USA die Inflationsdaten für den Januar bekannt gegeben – der wichtigste Börsentermin der neuen Woche. Im Dezember war die Inflationsrate auf 6,5 Prozent gefallen.

Neue Preisdaten, insbesondere aus den USA, haben die Märkte in den vergangenen Monaten stets stark bewegt. Sollte sich die allgemeine Erwartung einer weiter sinkenden Inflation bestätigen, sind steigende Notierungen möglich. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer Januar-Inflationsrate von 6,2 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen