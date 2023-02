Die Hoffnungen auf Zinssenkungen waren ein wichtiger Treiber der laufenden Rally. Jetzt beginnen sie zu schwinden. Zwei Marken sind nun besonders wichtig.

Düsseldorf Die Anlegerinnen und Anleger haben sich am deutschen Aktienmarkt am Montag vor dem Hintergrund steigender Zinserwartungen mit Käufen zurückgehalten. Der Leitindex Dax schließt am Abend kaum verändert bei 15.477 Punkten.

Die geringen Kursbewegungen bei gleichzeitig unterdurchschnittlichem Handelsvolumen sind typisch für einen Rosenmontag, an dem der Straßenkarneval in vielen Bereichen Deutschlands seinen Höhepunkt erreicht. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch den Feiertag in den USA (Presidents' Day).

Ein positiver Effekt des ruhigen Handelstages ist: Der leichte Abwärtstrend zum Ausklang der vorangegangen Woche findet vorerst keine Fortsetzung. Am vergangenen Freitag waren die Kurse aufgrund von Spekulationen auf weitere Leitzinserhöhungen der wichtigen Notenbanken gesunken.

