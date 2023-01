Dax aktuell Dax schließt kaum verändert – Gezerre in der EZB bewegt den Euro-Kurs

In der kommenden Woche stehen wichtige geldpolitische Entscheidungen an. Das verspricht neue Spannung für den Aktien- und den Devisenmarkt.

Düsseldorf Eine extrem impulsarme Woche am deutschen Aktienmarkt neigt sich dem Ende zu. Der Leitindex Dax knüpft am Freitag an seinen Seitwärtstrend an und liegt zum Handelsschluss nur 0,1 Prozent höher bei 15.150 Zählern.

In der nun endenden Handelswoche ist der Dax auf bis zu 15.186 Punkte gestiegen und bis auf 14.970 Zähler gefallen. Eine solch geringe Handelsspanne von knapp über 200 Zählern ist auf Wochensicht sehr ungewöhnlich. Das zeigt: Anlegerinnen und Anleger halten sich zurück und suchen nach neuer Orientierung.

Diese dürfte die Geldpolitik geben. Am Mittwoch steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an, am nächsten Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über das Zinsniveau im Euro-Raum. Es gilt als ausgemacht, dass die Euro-Währungshüter die Zinsen um weitere 50 Basispunkte anheben werden.