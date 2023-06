Nach fünf Tagen mit Verlusten finden sich wieder Käufer am deutschen Markt, es überwiegt aber die Vorsicht. Bewegung gibt es bei Rüstungsaktien.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat am Montag die seit fünf Handelstagen andauernde Verlustserie fortgesetzt. Er schloss mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 15.813 Punkten. Länger hat in diesem Jahr noch keine Minusserie gedauert.

Als Grund für die sinkenden Kurse waren mehrheitlich Gewinnmitnahmen genannt worden. Nun trauen sich wieder Käufer aufs Parkett, agieren aber sehr vorsichtig.

Dazu trägt auch die Situation in Russland bei. Dort hatte am Wochenende die schwerbewaffnete Söldner-Truppe Wagner unter dem früheren Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin zunächst einen Marsch in Richtung Moskau gestartet. Am Samstagabend verkündete Russland eine Einigung mit dem Ergebnis, dass sich Prigoschin ins Exil in Belarus zurückzieht.

