Dax aktuell Dax schließt knapp über 14.000-Punkte-Marke – Welches Niveau im Börsenmonat Mai im Fokus steht

Der Dax-Monatschart signalisiert aktuell einen Aufwärtstrend. Damit es dabei bleibt, muss sich der Leitindex im kommenden Monat deutlich strecken.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend.

Düsseldorf Das Niveau von 14.000 Punkten steht am deutschen Aktienmarkt weiterhin im Fokus. Am Freitag ist der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,84 Prozent auf 14.097 Punkte aus dem Handel gegangen.

Der Verlauf am Freitag bestätigt, dass der Markt aktuell keinen klaren Trend liefert. In der laufenden Handelswoche fiel der Dax bis auf 13.566 Zähler, anschließend folgte eine deutliche Gegenbewegung in einem volatilen Umfeld. Am Freitag ging es am Nachmittag rauf bis auf 14.187 Punkte, ehe das Börsenbarometer in kurzer Zeit einen Teil seiner Gewinne wieder abgab.

Geprägt wurde die Handelswoche durch die Vielzahl an Quartalszahlen. Hier lässt sich bilanzieren: Das Glas ist halb leer oder halb voll – je nach Betrachtungsweise der Anleger. Warum sich die Investoren am Freitag für die optimistische „Halb voll“-Variante entschieden, lässt sich etwa anhand der Anlegerstimmung in den USA erklären.