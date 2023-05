Der deutsche Leitindex ist nach einem Rekordhoch wieder in seine alte Handelsspanne zurückgefallen. Welche Marken Anleger nun beachten sollten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht eine Richtungsentscheidung bevor. Geht es wieder Richtung Rekordhoch, oder dürfte der Dax eine lang erwartete Korrektur starten? Am heutigen Dienstag hat der Leitindex noch keine einheitliche Richtung gezeigt. Nach einem leichten Plus am Vormittag rutschte der Dax anschließend wieder leicht ab. Zum Handelsschluss notiert der Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 15.909 Zählern.

Auch für Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, „wird der Wochenbeginn kurzfristig zeigen, wohin die Dax-Reise mittelfristig hinführen könnte“. Wenig Aussagekraft hatte dabei der Handelstag am gestrigen Montag. Die US-Börsen waren geschlossen und das deutsche Börsenbarometer beendete den Handel am Pfingstmontag bei extrem niedrigen Umsätzen 0,2 Prozent im Minus bei 15.952 Zählern.

