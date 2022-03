Dax aktuell Dax schließt knapp unter 14.000 Punkten – Warum die Crashgefahr am Aktienmarkt sehr gering ist

Das deutsche Börsenbarometer ist zu schnell zu tief gefallen. Solch eine Lage bietet immer wieder Chancen auf deutliche Zwischenerholungen.

Der deutsche Leitindex hatte im letzten Börsenjahr mehrere neue Rekordhochs erreicht. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Die Hoffnung auf Frieden im Ukrainekrieg hat am deutschen Aktienmarkt für einen freundlichen Wochenstart gesorgt. Der Dax schließt 2,2 Prozent im Plus bei 13.929 Zählern. Am Nachmittag konnte der deutsche Leitindex die Marke von 14.000 Punkten durchbrechen und notierte kurzzeitig bei 14.020 Zählern.

Bereits am Freitag gab es aufgrund von Fortschritten bei den Gesprächen zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern einen Kurssprung von mehr als 400 Punkten. Doch letztendlich reduzierten die Anleger ihr Risiko vor dem Wochenende und der Leitindex ging bei 13.628 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 1,4 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen