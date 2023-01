Dax aktuell Dax schließt knapp unter 15.000 Punkten – Bayer-Aktie profitiert von Hedgefonds-Plänen

Beim deutschen Leitindex rückt immer stärker die Marke von 15.000 Punkten in den Fokus. Die heutige Kauflust ist in Anbetracht der Nachrichtenlage eher überraschend.

Düsseldorf Nach nur einem Mini-Konsolidierungstag setzt der deutsche Leitindex am Mittwoch seine fulminante Jahresauftaktrally fort. Der Dax schloss am Mittwoch 1,2 Prozent höher als am Vortag bei 14.948 Punkten.

Mit dem heutigen Tageshoch in Form von 14.965 Punkten erreichte das Börsenbarometer ein neues Verlaufshoch der 3000-Punkte-Rally seit Ende September 2022. Damit rückt die Marke von 15.000 Punkten immer stärker in den Fokus.

Die Kauflust an diesem Mittwoch war eine Überraschung. Die Anlegerstimmung ist neutral, die Nachrichtenlage eher negativ. Die vergangenen Tage waren eher nachrichtenarm. News kamen nur von den Notenbanken, die an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten wollen. Das bestätigte US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Dienstag. In Europa sprachen sich mehrere nationale Notenbankchefs für weitere Zinserhöhungen aus.