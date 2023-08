Trotz enttäuschender Preisdaten steigt der Leitindex zwischenzeitlich über das runde Niveau. Das Tageshoch liegt nur knapp unter einer weiteren, wichtigen Marke.

Düsseldorf Der Dax hat am Donnerstag die runde Marke von 16.000 Zählern wieder überwunden. Das am Nachmittag erreichte Tageshoch lag bei 16.042 Punkten. In der Folge ging es wieder leicht nach unten, das Börsenbarometer schloss bei 15.947 Zählern und damit noch 0,4 Prozent fester.

Eine Enttäuschung waren die Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise im Euro-Raum schwächten sich trotz der Serie von Zinserhöhungen der EZB überraschend nicht weiter ab. Die Inflation stieg im August um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 5,1 Prozent gerechnet. Auch im Juli hatte die Teuerung bei 5,3 Prozent gelegen, nach 5,5 Prozent im Juni.

