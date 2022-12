Dax aktuell Dax schließt leicht im Minus – 14.000-Punkte-Marke erneut nicht zu knacken

Düsseldorf Anleger am deutschen Aktienmarkt suchen in diesen Tagen nach neuer Orientierung. Nach einem lange Zeit sehr impulsarmen Handel am Mittwoch, rutschte der Dax am Nachmittag etwas ab. Zum Handelsschluss notiert der Leitindex rund 0,5 Prozent tiefer bei 13.925 Punkten. Die heutige Handelsspanne liegt bei etwa 100 Punkten.

Insgesamt setzt sich der Seitwärtstrend der vergangenen Tage fort. Wie erwartet sind die Handelsumsätze in diesen Tagen extrem gering. Am Dienstag wechselten insgesamt nur 23 Millionen Stücke den Besitzer. Dieser Wert liegt noch weit unter dem Durchschnitt für die Zeit zwischen Weihnachten 2021 und dem darauffolgenden Jahreswechsel (circa 30 Millionen).

In erster Linie sind es Privatanleger, die nach dem Weihnachtsfest ihr Depot anpassen oder die freie Zeit nutzen, um in den Markt einzutreten. Die allermeisten Profis halten in diesen Tagen ihre Bücher geschlossen. Bei einem derart geringen Handelsvolumen braucht es nur eine vergleichsweise geringe Zahl an Käufern oder Verkäufern, um die Kurse in eine Richtung zu bewegen.

Dem im Wege steht eben die fehlende Orientierung: Nicht nur sind die Profis abwesend, es gibt auch nur extrem wenig externe Einflüsse. Vonseiten der Konjunktur und der Unternehmen gibt es am Mittwoch keine relevanten Termine.

Optimistische Anleger, die dennoch auf eine Jahresendrally gehofft haben, werden enttäuscht. Stattdessen erweist sich die Marke von 14.000 Punkten als enorm hartnäckiger Widerstand.

Seit der Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) am 15. Dezember pendelt der Dax um dieses Niveau, ohne es nachhaltig überwinden zu können, sprich per Tagesschluss und am Folgetag. In dieser Zeit gelang es dem Barometer nur an einem Tag, über 14.000 Zähler zu schließen. Im Ergebnis zeigt sich eine mehrtätige Seitwärtsbewegung mit geringem Handelsvolumen.

Ohnehin wäre der Anstieg über 14.000 mittlerweile nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bei 14.150 Punkten liegt gleich der nächste wichtige Widerstand. Hier befindet sich die untere Grenze der mehrwöchigen Seitwärtsbewegung vor dem EZB-Zinsentscheid. Nahezu fünf Wochen lang pendelte der Dax zwischen fast 14.600 Punkten auf der Ober- und eben 14.150 Zählern auf der Unterseite. Diese Unterstützung ist nun ein wichtiger Widerstand.

Spannung birgt der Blick nach unten. Als relevantes Maß gilt zunächst der Bereich um 13.800 Punkte. Hier liegt der tiefste Stand seit Mitte November. Zuletzt zeigte sich über diesem Bereich anhaltendes Kaufinteresse.

Börsenexperte Halver: „Aktien sind und bleiben Risikopapiere“

Von größerer Bedeutung ist die 200-Tage-Linie, die den Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage abbildet und als Maß für den langfristigen Trend am Aktienmarkt gilt. Sie liegt aktuell bei 13.565 Zählern. Nach dynamischen Kursanstiegen kommt es immer wieder zu einem Test dieser Marke.

Im Herbst ist der Dax um fast 2700 Punkte gestiegen, auch im Sommer hatte er eine mehrwöchige Phase mit starken Kurszuwächsen. Die 200-Tage-Linie steigt aktuell in langsamen Schritten immer weiter an. Sie beginnt aktuell Mitte März und bildet somit die ersten Kursreaktionen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine fortan nicht mehr ab. Zwischen Mitte März und Anfang Mai bewegte sich der Leitindex meist oberhalb von 14.000 Punkten.

Im neuen Börsenjahr sollte sich die 200-Tage-Linie dann dem Kursniveau im Dax annähern. Dieser Test ist ein wichtiger Indikator zur Einordnung der Kursanstiege seit Ende September. Hält sich der Dax über der 200-Tage-Linie, spricht dies für eine nachhaltige Trendwende und damit aus technischer Sicht für weiter steigende Kurse. Fällt er darunter, ist dies als Verkaufssignal zu interpretieren.

Blick auf Gold, Öl und Gas

Gold hält sich trotz leichter Verluste oberhalb der Marke von 1800 Dollar pro Feinunze. Das Edelmetall profitiert von der Aussicht auf die weniger strengen Coronamaßnahmen in China, was die Nachfrage stärken dürfte. Auch die Hoffnung darauf, dass die Inflation ihren Höhepunkt bereits überschritten hat, macht sich im Preisniveau bemerkbar. Gold hat im laufenden Quartal etwa neun Prozent an Wert gewonnen. Anfang November kostete eine Feinunze noch 1650 Dollar.

Die Ölpreise verzeichneten zur Wochenmitte Verluste von fast zwei Prozent. Auch hier hatten die gelockerten Coronamaßnahmen in China für einen Preisauftrieb gesorgt. Die Preise stiegen am Dienstag auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Nun aber schürt die massive Infektionswelle im Land neue Sorgen vor einem Rückgang der Nachfrage.

Der Gaspreis erreichte mit 76,18 zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit dem Beginn des Kriegs. Am späten Nachmittag liegen die Futures wieder höher, bei etwa 83,50 Euro pro Megawattstunde. Dieser TTF-Kontrakt dient häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau. Das zuletzt milde Wetter hat den Gaspreis deutlich fallen lassen, allein seit Mitte Dezember um über 50 Euro.

Blick auf Einzelwerte:

Porsche: Autowerte zählen im Mittwochshandel zu den Verlierern. Porsche-Vorzüge sowie die Aktien der Holding schließen ebenso wie Continental, Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen allesamt leicht im Minus.

Telekom: Die T-Aktie schließt nach einem kleinen zwischenzeitlichen Gewinn nahezu unverändert. Analyst Mathieu Robilliard von der britischen Investmentbank Barclays hatte sein Kursziel von 23,50 auf 25,00 Euro angehoben und sein Anlageurteil „Overweight“ bekräftigt. Grund für die Zielanhebung war aber vor allem, dass er den Bewertungszeitraum für den Telekomkonzern weiter in die Zukunft verschoben hatte.

Rheinmetall: Der Düsseldorfer Konzern hat im Industriebereich einen Großauftrag über 770 Millionen Euro für Kältemittelverdichter erhalten. Das sei der größte Einzelauftrag im nichtmilitärischen Bereich, teilte Rheinmetall am Mittwoch mit. Die im MDax geführte Aktie steigt um 1,5 Prozent.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.