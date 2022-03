Dax aktuell Dax schließt leicht im Minus – Ölpreise steigen um bis zu neun Prozent

Die russische Regierung widerspricht einem Bericht über Fortschritte bei den Ukraine-Gesprächen. Anleger verkaufen Auto- und Bank-Aktien.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach zuletzt deutlichen Zuwächsen zu Gewinnmitnahmen gekommen. Zum Handelsschluss lag der Dax 0,4 im Minus bei 14.388 Punkten. Zu den größten Verlierern im Leitindex zählen Autowerte wie VW, Mercedes-Benz, BWM und Continental sowie Finanztitel wie die Deutsche Bank und Deutsche Börse. Am Vortag waren diese Papiere noch besonders gefragt.

Händler führen dies auf eine Aussage der russischen Regierung zurück, wonach ein Bericht der „Financial Times“ von Mittwoch über große Fortschritte in Ukraine-Gesprächen im Großen und Ganzen nicht stimme. Nur einige Elemente seien korrekt. Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte in den Gesprächen hatte dem Dax am Mittwoch deutlichen Aufschwung verliehen.

Zudem hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) seine ohnehin schon gedämpfte Wachstumsprognose für 2022 halbiert. Die Ökonomen trauen der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr nur noch ein Wachstum von 2,1 Prozent zu.

