Dax aktuell Dax schließt leicht im Minus – Shortseller erhöhen ihre Wette bei der Varta-Aktie

Seit Jahresanfang ist der Kurs der Varta-Aktie um fast 75 Prozent gefallen – zur Freude vieler Shortseller. Doch Gewinnmitnahmen gibt es nicht, im Gegenteil.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage seitwärts weiter. Der Dax schließt an diesem Mittwoch 0,2 Prozent im Minus bei 12.741 Punkten. Am Dienstag hatte das Börsenbarometer den Handel im Plus beendet.

Angesichts der aktuellen Kursdynamik überraschen solche Verschnaufpausen nicht. Noch am Donnerstag vergangener Woche wurde der Index bei nur 12.000 Punkten gehandelt. Seit dem Jahrestief Ende September beträgt das Plus in der Spitze bereits mehr als 1050 Punkte.

Im Fokus des Mittwochhandels stand die 50-Tage-Linie, die derzeit bei 12.852 Punkten liegt. Diese Marke wurde am Dienstag nur „intraday“ überhandelt. Für Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, liegt die nächste Anlaufstelle dieser Aufwärtsbewegung bei 13.400 Punkten. Und solange der Dax oberhalb von 12.400 Zählern bleibt, ist der aktuell kurzfristige Aufwärtstrend intakt.