Der Leitindex war zuletzt deutlich abgerutscht und bietet damit wieder günstigere Einstiegskurse. Das lässt zumindest auf eine kurzfristige Erholung hoffen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es wieder aufwärts. Der Dax schloss an diesem Montag 0,2 Prozent im Plus bei 15.603 Punkten.

Die deutlichen Verluste in der Vorwoche haben für Verunsicherung gesorgt. Nun aber mehren sich die Hoffnungen auf eine zumindest kurzfristige Erholung. Der Handel am vergangenen Freitag hat die drei wichtigsten Kriterien für wieder steigende Kurse erfüllt.

Erstens: Der Ausverkauf hat den Dax bis auf 15.468 Punkte gedrückt und damit in der Nähe des mehrmonatigen Tiefs, das nur zwölf Punkte darunterliegt. Dieses Niveau hat sich als wichtige Unterstützung erwiesen.

Zweitens: Nach diesem Kursrutsch sind Anleger wieder eingestiegen – es herrscht also Kaufinteresse. Der Dax kletterte nach seinem Tagestief wieder um mehr als 130 Punkte und ging letztendlich bei 15.574 Zählern aus dem Handel. Idealerweise hätte der Dax über seiner Erstnotiz von über 15.600 Zählern schließen sollen, doch ideale Voraussetzungen gibt es an der Börse selten.

