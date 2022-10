Dax aktuell Dax schließt mehr als 100 Punkte im Plus – „Anleger sind nicht für steigende Kurse positioniert“

Der Dax legt nach dem Beginn der US-Berichtssaison deutlich zu. Ein ähnliches Szenario gab es bereits vor drei Monaten, was nun für weiter steigende Kurse spricht.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt bleibt im Rallymodus. Zum Handelsschluss liegt der Dax etwa 0,9 Prozent höher bei 12.765 Punkten, ein Plus von 117 Zählern. Bereits zum Wochenauftakt schloss der Leitindex 1,7 Prozent im Plus bei 12.649 Punkten.

Mit dem heutigen Handelstag markierte die Frankfurter Benchmark mit 12.931 Zählern gleichzeitig ein neues Monatshoch. Am Nachmittag musste der Dax allerdings mehr als die Hälfte seiner zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgeben. Damit beträgt das Plus gegenüber dem Jahrestief Ende September, als der Leitindex auf 11.862 Punkte abrutschte, in der Spitze über 1050 Zähler. Am Nachmittag sind es noch über 900 Punkte.

Die aktuelle Entwicklung entspricht dem Szenario, das Sentimentexperte Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment entwickelt hat. „Anleger sind nicht für steigende Kurse positioniert und laufen Gefahr, den Notierungen hinterherzulaufen, sollte es keinen erneuten Rücksetzer mehr geben“, erläuterte er an diesem Montag.