Dax aktuell Dax schließt mehr als 260 Punkte tiefer – Heimische Profis hoffen auf noch höheres Minus

Nach einem Plus von über neun Prozent seit Jahresanfang darf eine Konsolidierung am Aktienmarkt nicht überraschen. Welche Marken jetzt wichtig sind.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag abwärts. Der Leitindex Dax liegt zum Handelsschluss etwa 1,7 Prozent tiefer bei 14.920 Punkten, ein Minus von mehr als 260 Zählern.

Der deutsche Leitindex rutschte im Handelsverlauf bis auf 14.906 Zähler ab, dem tiefsten Punkt der Konsolidierung, die am heutigen Donnerstag nach dem fulminanten Jahresauftakt startete. Die Bodenbildung zur Mittagszeit mit einer Seitwärtstendenz über mehr als 90 Minuten lang verhinderte kurzzeitig schlimmeres. Wie lange dieser Rücksetzer dauert und wie tief der Dax in dieser Phase fällt, dürften die kommenden Tage entscheiden. Mit Kursen oberhalb von 15.269 Zählern würde Leitindex wieder in den Rallymodus schalten.

Nach einem Plus von über neun Prozent seit Jahresanfang darf eine Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt nicht überraschen. Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners hält es für „rational, jetzt Gewinne einzustreichen“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen